У Польщі зменшилась кількість українців, які працюють нелегально — Finance.ua

У Польщі зменшилась кількість українців, які працюють нелегально Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

У Польщі зменшилась кількість українців, які працюють нелегально

У 2022 році у Польщі виявили 7 482 громадянина України, які працювали нелегально. Це на 29% менше порівняно з 2021 роком. Громадяни України залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють нелегально в Польщі.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані Прикордонної служби Польщі.

«Це невеликий відсоток, порівняно з числом біженців, які знайшли притулок і почали працювати у Польщі, а також враховуючи загальну кількість українців, які проживають в Польщі. А це близько 2,3 млн громадян України», - переконує керівник відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Кількість іноземців, які працюють нелегально у Польщі

Усього протягом 2022 року в Польщі виявили 10 705 нелегально працюючих іноземців. Це на 2 565 осіб (тобто на чверть) менше, ніж торік.

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Загальна тенденція нелегального працевлаштування іноземців у Польщі йде на спад, однак при цьому помітно зросла кількість представників певних національностей, які виконують роботу нелегально. Переважно йдеться про робітників з країн Азії: вдвічі зросла кількість нелегально працевлаштованих громадян Індії, на третину – громадян Грузії, а також індонезійців і турків.

За даними польських прикордонників, в Польщі на одну шосту поменшало нелегальних працівників-росіян та білорусів.

У яких сферах працюють "нелегали"

Найчастіше іноземці виконували нелегальну роботу в будівництві, транспорті, виробництві, гастрономії та сфері послуг.

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Експерти Міграційної платформи EWL повідомляють, що «на гачок» нелегального працевлаштування переважно потрапляють ті, хто вперше їде на заробітки до Польщі, через брак досвіду або ті, хто хоче заробити більше і працює без трудових договорів.

«У Польщі достатньо простий доступ до ринку праці порівняно з іншими європейськими країнами. Особливо зараз, коли, маючи тимчасову охорону громадянин України може приступити до роботи без спеціальних дозволів. Натомість часто через прагнення заробити більше, люди погоджуються працювати без трудового договору. Це одна з найпоширеніших схем нелегального працевлаштування. У результаті вони можуть зовсім не отримати зарплату або мати правові наслідки (штрафи, тощо)», - зазначають експерти компанії.

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