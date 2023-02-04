Українки вдома та в Польщі шукають роботу за різними критеріями - дослідження — Finance.ua

Українки вдома та в Польщі шукають роботу за різними критеріями - дослідження Сьогодні 06:52 — Особисті фінанси

Під час війни найвпливовішим фактором вибору роботи для жінок в Україні є висока заробітна плата. За цей пункт віддали голоси 24% опитанних, це найбільший показник серед десяти факторів.

Згідно з матеріалами дослідження факторів вибору місця роботи серед жінок, яке опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, великий заробіток менше цікавить українок у Польщі, принаймні цей пункт назвали 18% респонденток.

Найбільше, що цікавить жінок у Польщі — це комфортне середовище та лояльне керівництво, за що проголосували 22%. На території своєї держави українки переймаються лояльним шефом та колегами менше — це важливо для 18% опитанних.

Зручне місце розташування роботи у Польщі вважають перевагою 9% опитанних, у той час, як в Україні це хвилює усього 3% питаних. Пункти «можливість кар’єрного росту та саморозвитку» та «гнучкий графік роботи» майже однаково важливі для українок у двох країнах — по 9% в Україні, у Польщі — по 8%.

Офіційне працевлаштування українок у Польщі цікавить більше — 20% проти 16% в Україні. А соціальне страхування — менше: 6% в Україні проти 9% у Польщі.

За «наявність тривалої відпустки» та «можливість відряджень», проголосувало 0% українок у двох державах серед усіх опитаних.

"У Польщі знаходиться понад 1 мільйон українських біженців, 71% утримують себе самостійно, переважна частина з них — жінки. Починаючи від 24 лютого ми працевлаштували у Польщі понад 20 тис. жінок. Польські роботодавці дуже конкурують саме за українок, тому повсякчас намагаються покращити умови співпраці. Аби допомогти керівникам компаній реагувати на пріорітети українок, ми дослідили фактори, які впливають на вибір наших жінок щодо місця роботи",— заявила директорка з рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

В агенції додають, що фактори вибору роботи для українок на території нашої держави та в Польщі відрізняються через зрозумілі причини: незнання мови і як наслідок складність знайти роботу за фахом. Однак 52% українців у Польщі вже вчать мову задля опанування профільної роботи.

В дослідженні взяли участь 1380 жінок в Україні і стільки ж у Польщі. Опитування проводилося протягом перших двох тижнів січня 2023 року методом електронного анкетування.

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uamedia За матеріалами:

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