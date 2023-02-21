Уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу — Finance.ua
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Уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу

Особисті фінанси
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Уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу
Уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу
Міністерство праці та соціальної політики Польщі хоче передати медичне страхування від служб зайнятості до ZUS.
«Завдяки новому закону про професійну діяльність ми хочемо, щоб служби зайнятості були більш приязними та допомагали у працевлаштуванні», — зазначив заступник міністра сім’ї та соціальної політики Станіслав Швед.
Проект Закону про професійну діяльність має замінити Закон від квітня 2004 року про сприяння зайнятості та інститути ринку праці.
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За даними Міністерства праці та соціальної політики, у 2021 році 38,7% безробітних реєструвалися в службах праці лише для того, щоб мати право на медичне страхування. Відповідно до запропонованих змін, заява на медичне страхування буде подаватися до ZUS лише в електронному вигляді.
Заступник міністра підкреслив, що безробітний матиме постійний доступ до онлайн-консультацій зі спеціалістом служби зайнятості. Підтримка може бути продовжена також після влаштування на роботу чи відкриття бізнесу.
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Важливим рішенням, яке містить проект, є також заборона зняття з обліку за відмову від запропонованої посади. Після цих змін пропозиція роботи повинна буде відповідати очікуванням шукача.
Законопроект також передбачає збільшення допомоги по безробіттю для людей зі стажем роботи до 5 років.
Швед зазначив, що пріоритетність у пошуку роботи службами зайнятості надаватиметься батькам, що виховують дітей.
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Новинкою стане те, що безробітний зможе обирати будь-який центр зайнятості незалежно від прописки.
Крім того, проект передбачає скорочення часу пошуку роботи шляхом впровадження центральної бази резюме. Вакансії також можна шукати за допомогою програми ePraca.
Заступник міністра праці та соцполітики оголосив, що нововведення мають набути чинності 1 січня 2024 року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
uamedia
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