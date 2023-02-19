Молодь у Польщі може не платити податок на доходи — Finance.ua

Молодь у Польщі може не платити податок на доходи Сьогодні 06:39

З 15 лютого до 2 травня 2023 року в Польщі подають податкові декларації PIT. Молодь до 26 років має право на податкову пільгу, проте існують умови, за яких вона не діє.

UAinKrakow.pl розповідає, що таке нульовий PIT і хто й коли може з нього скористатися.

Що таке нульовий PIT для молоді

Нульовий PIT для молоді — це податкова пільга, яка передбачає скасування податку на доходи для працюючих осіб віком до 26 років за умови, що вони не перевищили річний ліміт річного доходу у 85 528 злотих.

Завдяки пільзі молодь у Польщі має більше мотивації одночасно навчатися та працювати.

Хто має право на пільгу

Нульовий PIT для молоді звільняє від оподаткування такі види договорів:

договір про роботу (umowa o pracę);

надомна робота (praca nakładcza);

кооперативні трудові відносини (spółdzielczy stosunek pracy);

договір доручення (umowa zlecenia);

практика (praktyka absolwencka).

Пільга діє незалежно від кількості підписаних працівником договорів на роботу.

Як враховують пільгу по досягненні 26-річчя за 2022 рік

Особа, якій у 2022 році виповнилося 26 років, зобов’язана сплатити податки у 2023 році. У цьому випадку оподатковуються доходи лише за період після досягнення 26 років. Дохід, отриманий до дати народження включно, звільняється від податку на прибуток.

Коли втрачається право на нульовий PIT

Подавати нульовий PIT не можуть особи, які:

здійснюють господарську діяльність (самозайняті) за договором між двома суб’єктами господарювання (В2В);

працюють за контрактом (umowa o dzieło);

отримують: 1) роялті від авторських прав, 2) виплати за студентські стажі та практики, 3) виплати соціальних допомог, 4) компенсації за розірвання трудового договору;

перевищили ліміт неоподатковуваного доходу за пільгою для молоді (не більше 85 528 злотих на рік);

не є податковими резидентами Польщі та працюють за договором доручення.

Як вписати пільгу в декларацію PIT

Молодь віком до 26 років може не заповнювати податкову декларацію, якщо дохід не перевищує ліміт.

Але якщо вони отримали доходи, які не підпадають під пільгу, то в щорічній податковій декларації PIT-36 або PIT-37 в пунктах про податкову пільгу потрібно вказати «Доходи, звільнені від оподаткування» (Przychody objęte ulgą od podatku).

Коли людина знає, що перевищить річний ліміт, вона має право звернутися до роботодавця за звичайним стягненням податку без урахування пільги для молоді.

Важливо. Нульовий PIT не звільняє від сплати внесків до Закладу соціального страхування (ZUS) чи Національного фонду охорони здоров’я (NFZ).

uamedia За матеріалами:

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