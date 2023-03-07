Як українцям отримати перші водійські права в Польщі — Finance.ua
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Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

Технології&Авто
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Українці, які перебувають у Польщі та планують вперше отримати водійські права, можуть записатися на курси водіїв. Необхідні умови: перебування в країні понад 185 днів, наявність карти побиту, наявність дійсного договору на оренду житла.
Про це пише Мінінтеграції.
Кандидату слід:
  • 1. Звернутися до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів: заявою, фотографією розміром 3,5×4,5 см, довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК і медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.
  • 2. Вибрати найбільш зручну автошколу та записатись на курси, надавши свій PKK.
  • 3. Пройти теоретичний і практичний курси навчання. Скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.
  • 4. Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння.
Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи.
  • 5. Після успішного складання всіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія та відразу забрати готовий документ.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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За матеріалами:
Finance.ua
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