Як відрізняються витрати в Україні та Польщі: оренда житла, транспорт, продукти та інше (інфографіка) — Finance.ua

Як відрізняються витрати в Україні та Польщі: оренда житла, транспорт, продукти та інше (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Наскільки відрізняються витрати на оренду житла, транспорт, продукти в Україні та Польщі.

Аналітичний центр міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal порівняв основні статті витрат у двох країнах.

Оренда житла у Польщі очікувано вище. Якщо за однокімнатну квартиру у середньому в Києві просять 10 — 15 тис. грн. за місяць, то оренда такого житла у Варшаві коштуватиме 22 — 25 тис. грн. При цьому у Польщі не настільки відчутна різниця між орендою у столиці та великому місті. У нас така «однушка» це — 6 — 7 тис. грн., а в Польщі — 16 — 20 тис. грн.

Оренда однокімнатної квартири у наших невеликих містах — 3,5 5 тис. грн, у Польщі — 12-13 тис. грн. До цих сум треба додати витрати на комунальні послуги.

В Україні, для однокімнатної квартири, вони в середньому — 1,2 — 2,5 тис. грн, у такому ж житлі у Польщі — 4 — 4,5 тис. грн. До уваги не бралися міста на Західній Україні, що знаходяться найдальше від зони бойових дій.

Ціни на бензин А-95 не дуже відрізняються. У нас дешевше — 52 грн за літр, у Польщі — 63 грн за літр.

Місячний універсальний проїзний квиток у нас утричі дешевший. У нас за 50 проїздів заплатять 325 грн, у поляків — 840 грн.

Прийом терапевта у приватній клініці в Україні, в середньому — 550 грн, а у Польщі — 1000 грн.

Мінімальна вартість стрижки в українських майстрів — 100 грн, у польських — 250 грн. Місячний абонемент у спортзал в Україні — від 600 грн, у Польщі — 840 грн.

Прожитковий мінімум в Україні з цього року — 2589 грн., у Польщі — 12,7 тис грн. Мінімальна та середня заробітна плата у нас — 6,7 тис. грн та 15 тис. грн.

У поляків відповідно — 22,8 тис грн. та 29 тис. грн. Ціни на продукти майже не відрізняються.

«Попри те що вартість послуг в Європі вища, ніж в Україні, рівень витрат врешті залежить від зарплати. Водночас переважна частина роботодавців забезпечує працівників житлом, що знаходиться безпосередньо поруч із місцем роботи, таким чином можна позбутися витрат на проживання та проїзд», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації.

В агенції кажуть, що помітили зміни в тенденції працевлаштування українців у Польщі. Якщо кілька років тому фокус був спрямований виключно на сезонну роботу, то зараз більшість шукає вже постійну. Однак в процесі працевлаштування, здебільшого попереджають роботодавців, що повернуться до України як тільки мине загроза.

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