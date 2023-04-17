Скільки біженців у Польщі не повернуться в Україну – дослідження — Finance.ua

Скільки біженців у Польщі не повернуться в Україну – дослідження Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Скільки біженців у Польщі не повернуться в Україну – дослідження

Кількість українців, які не планують повертатися додому, зросла удвічі за півроку.

Про це свідчать результати дослідження Gremi Personal.

«38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати із Польщі в іншу країну, 55% повернуться в Україну. Із них 82% українців, які планують повертатися, кажуть що приїдуть в Україну після перемоги. 8% сказали, що збираються додому вже цієї весни, 6% планують повернутися влітку, і 4% — восени», — сказано в дослідженні.

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Настрої українців помітно змінилися за останні півроку. У жовтні 2022 року усього 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну, 22,4% мали на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік та 25,6% планували повернутись як тільки закінчиться війна.

«Кількість українців, які не планують повертатися додому зросла удвічі за півроку. Це може свідчити про низку факторів. Деяким людям вже нема куди повертатися, здебільшого, це люди зі Сходу та Півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

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В агенції також зазначають, що важливий фактор, який вплинув на плани українців залишитися — це відкриття українських бізнесів у Польщі. Починаючи з другої половини минулого року, понад 10 тис. українських компаній відкрилися у Польщі, які прагнуть винаймати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах, з’являється можливість обіймати гарні посади й отримувати польські зарплати.

Більшість українців, що знаходяться у Польщі тривалий час, вивчають або вже вивчили польську мову, що також відкриває нові горизонти на ринку праці.

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Опитування, яке проводилося у березні цього року показує, що лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, стільки ж сказали, що вже вивчили її досконало. 30% респондентів вже можуть вільно спілкуватися, а 50% — у процесі вивчення, але зізнаються, що їм важко дається.

Польща прийняла найбільше українців серед усіх країн від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тут живуть близько 2 мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйонів наших громадян. А за даними управління соціального страхування ZUS, офіційно працевлаштовані вже 739 тис. українців.

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