Біженці з України заповнили прогалини на польському ринку праці — Finance.ua

Біженці з України заповнили прогалини на польському ринку праці Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Біженці з України заповнили прогалини на польському ринку праці

Громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі.

Про це повідомляє Міграційна платформа EWL.

Як зазначається, з березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тис. заяв на умовах спрощеного доступу до ринку праці на доручення роботи громадянам України, які прибули до країни після 24 лютого через повномасштабне вторгнення. Дві третини працівників становили жінки (66%) у віці 35-44 років.

Куди працевлаштовуються українці:

половина робітників з України працевлаштовувалася на просту фізичну роботу;

37% знайшли працю в сфері послуг;

34% — на промислових підприємствах;

значно менше громадян України працевлаштувалися у транспортній галузі, логістиці (15%) і торгівлі чи будівництва (по 7%).

Серед працівників сфери послуг переважали зайняті у готельному бізнесі, гастрономії, адміністративних послугах і допоміжної діяльності, наприклад, у клінінгових компаніях, агентствах тимчасової праці.

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«Понад 80% українців, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, ніколи до цього у Польщі не працювали. І переважно не володіли польською мовою. Тому найчастіше бралися за просту фізичну роботу, оскільки часто такі вакансії не вимагають знання польської мови і досвіду. Як свідчать наші дослідження, роботу у сфері послуг найчастіше обирали ті біженці, які працювали в цій сфері і в Україні, але також і висококваліфіковані фахівці», — пояснює директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Плани компаній щодо збільшення зайнятості

Дослідження Місячного індексу кон’юктури у Польщі показало, що під кінець року зменшилася частка компаній, які заявляли про плани збільшення зайнятості. Це пов’язано з уповільненням економіки, яка завадила компаніям збільшити зайнятість. А також могло бути наслідком того, що українці заповнили дефіцит персоналу.

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Українці задовольнили попит на роботу у сферах послуг та виробництві. Натомість у транспортній та будівельної галузях Польщі відчувається гостра нестача персоналу, тому що на роботу потрібні чоловіки.

За даними Польської асоціації роботодавців будівельної галузі, кількість громадян України, зайнятих на будівництві, за роки війни скоротилася на дві третини. У 2022 році вона становила 127 тис.осіб.

Скільки українців працевлаштовано в Польщі

Крім того, країні не вистачає близько 150 тис. професійних водіїв. Через це транспортна та логістична галузь стикається із проблемами функціонування.

За даними міністра сім’ї та соціальної політики Марлени Мальонг, наразі вже понад мільйон біженців з України працевлаштовані в Польщі на підставі звернення роботодавців до управлінь праці.

Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають спрощений доступ до польського ринку праці, тобто можуть працевлаштовуватися без необхідності отримання спеціальних дозволів, маючи тільки PESEL UKR.

Роботодавець, який бере на роботу біженця з України, повинен повідомити відповідну службу працевлаштування протягом 14 днів після доручення йому роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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