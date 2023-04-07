У Польщі набуло чинності законодавство, що регулює дистанційну роботу — Finance.ua

У Польщі набуло чинності законодавство, що регулює дистанційну роботу Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

У Польщі набуло чинності законодавство, що регулює дистанційну роботу

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, якими врегулювали дистанційну роботу найманих працівників.

Про це повідомляє RMF24

З 7 квітня набули чинності відповідні зміни до трудового кодексу.

«Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій і потреби найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, що став поширений в умовах пандемії... Віддалена робота — це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок», — зазначила міністерка з питань родини та соціальної політики Марлена Малаг, додавши, що багатьом людям це спростить поєднання роботи та сімейного життя.

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Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю або частково — у місці, обраному найманим працівником, яке потрібно щоразу погоджувати з роботодавцем. Йдеться і про новації, як, наприклад, можливість компенсації за електроенергію, яку людина витрачає для роботи з власного обладнання у власному помешканні.

У законодавстві закріпили поняття повністю дистанційного та «гібридного» формату роботи, які зможуть дати додаткову гнучкість рішень у випадку надзвичайних ситуацій, чергової епідемії, пожежі або підтоплення в офісі.

За працівниками закріплюється право час від часу працювати дистанційно через особисті обставини — до 24 днів на рік, із завчасним попередженням роботодавця.

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Роботодавець не зможе відмовити у проханні про дистанційну роботу, наприклад, батькам, які мають дітей віком до 4 років, тим, хто наглядає за хворим родичем, вагітним жінкам.

Зміни до Трудового кодексу затвердили наприкінці 2022 року.

Європейська правда За матеріалами:

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