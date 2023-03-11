Потік українських біженців в Європу продовжує спадати: куди найбільше виїхало в 2023 — Finance.ua

Потік українських біженців в Європу продовжує спадати: куди найбільше виїхало в 2023 Сьогодні 15:09 — Особисті фінанси

Потік українських біженців в Європу продовжує спадати. У січні цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, зменшилася у 21 країні ЄС.

У яких країнах українці найбільше просили прихисток з початку 2023 року повідомляє schengenvisainfo.com

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме Німеччині — 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці — 969 425 осіб.

До жовтня статус тимчасового захисту в Польщі отримали загалом 1,01 млн українських біженців. У Німеччині — 847 105 українців. Третє і четверте місце за кількістю біженців були в Іспанії (148 630 осіб) та Болгарії зі (141 480 статусів).

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