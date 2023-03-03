Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року — Finance.ua
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Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року

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Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року
Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2023 року становив 967 млн доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн доларів).
Про це свідчать Національного банку України (НБУ).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

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Національний банк погіршив прогноз переказів трудових мігрантів до України у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.
Через війну мільйони українських сімей виявилися розділеними: жінки з дітьми, рятуючись від бомб, поїхали до Європи. Чоловіки залишились в Україні. Тому тема міжнародних грошових переказів, яка завжди цікавила українців, стала як ніколи актуальною та злободенною.
У статті за посиланням мирозповіли, як швидко та вигідно відправити або отримати гроші та назвали 5 корисних сервісів.

Міжнародні грошові перекази сьогодні

За матеріалами:
РБК-Україна
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