Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року — Finance.ua

Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року Сьогодні 06:31 — Валюта

Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2023 року становив 967 млн доларів. Це на 4,7% менше, ніж роком раніше (1015 млн доларів).

Про це свідчать Національного банку України ( НБУ ).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Національний банк погіршив прогноз переказів трудових мігрантів до України у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

Через війну мільйони українських сімей виявилися розділеними: жінки з дітьми, рятуючись від бомб, поїхали до Європи. Чоловіки залишились в Україні. Тому тема міжнародних грошових переказів, яка завжди цікавила українців, стала як ніколи актуальною та злободенною.

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