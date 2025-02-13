У Міноборони відповіли, чи можуть перейти на «мотиваційний контракт» 18−24-річні військові — Finance.ua

У Міноборони відповіли, чи можуть перейти на «мотиваційний контракт» 18−24-річні військові Сьогодні 09:45

У Міноборони відповіли, чи можуть перейти на «мотиваційний контракт» 18−24-річні військові

У постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18−24 років на «мотиваційний контракт» для молоді. Це також залежить від контракту, який вони укладали.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували. Тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено принаймні», — сказав речник у відповідь на питання, чи можуть перейти на спецконтракт добровольці, які вже у війську.

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Також у речника Міноборони запитали, чи можуть перейти на «мотиваційний контракт» люди, які долучилися до війська з 18 до 24 років, але зараз досягли 25-річного віку.

«Для цієї категорії є одноразова грошова винагорода в розмірі 1 млн гривень. Вона передбачена і тим військовослужбовцям рядового-сержантського, знову ж таки, старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Можна отримати ці гроші», — сказав Лазуткін.

Як пояснив речник, умовою отримання винагороди для цієї категорії є безпосередня участь у військових діях впродовж 6 місяців і відсутність кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності.

Спецконтракт для молоді 18−24 років

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський розповів, що Міноборони готує спеціальну контрактну пропозицію, щоб залучити до війська 18−24 річних. Він наголосив, що це не мобілізація.

За словами президента, спецконтракт передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися терміном на один рік.

У Міноборони уточнили, що в рамках проєкту «Контракт 18−24» добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

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