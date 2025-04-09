Як призначають пенсію особі, звільненій з військової служби — Finance.ua

Як призначають пенсію особі, звільненій з військової служби Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як призначають пенсію особі, звільненій з військової служби

Норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

В Пенсійному Фонді пояснили , як призначають пенсію особі, що звільнилась з військової служби.

Заяви про призначення пенсії, зокрема по інвалідності, подаються до органів Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів (Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Якщо для призначення пенсії підготовлено не всі документи, то спочатку подаються наявні документи, а ті яких не вистачає, подаються додатково.

Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі цих документів. При цьому, у разі відсутності всіх необхідних документів, Пенсійний фонд України повідомляє посадову особу уповноваженого органу про необхідність дооформлення документів або надання додаткових документів у тримісячний строк з дня подання заяви про призначення пенсії.

Після надходження документів, які впливають на розмір пенсії і дають право на її підвищення, різницю може бути виплачено за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців.

Як зазначили в ПФ, за умови, що поданих документів достатньо для визначення права на пенсію, вам її буде призначено, а після надходження додаткових документів — перераховано.

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