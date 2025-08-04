На кордоні з Польщею призупинив роботу один із пунктів пропуску — Finance.ua

На кордоні з Польщею призупинив роботу один із пунктів пропуску
На пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні тимчасово призупинили пропуск людей та транспорту в обох напрямках.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Причина — тимчасово відсутнє електропостачання. Наразі фахівці працюють над його відновленням.
Станом на 10:00:
- на виїзд з України очікують 30 автомобілів;
- на в’їзд в Україну — 60 авто.
Громадян просять враховувати цю ситуацію під час планування подорожі та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.
Нагадаємо, у Польщі уряд ухвалив законопроєкт, який дозволить подавати заяву на реєстрацію транспортного засобу онлайн. Заявнику не потрібно буде надавати паперовий сертифікат про технічний огляд транспортного засобу в ужонді, якщо його результат є в CEPiK.
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