Топ китайських авто в Україні

У серпні серед 6 787 усіх нових імпортних легкових авто, що пройшли першу реєстрацію в Україні, 1 809 були вироблені на китайських підприємствах. Це понад чверть ринку — 26,7%, що є найвищим показником за підсумками серпня 2024 року. У липні частка становила 24,5%, у червні — 19,6%.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед нових легкових автомобілів з Китаю лише 7,6% оснащені бензиновими двигунами, 3% — гібридними силовими установками, а решта 89,4% — електромобілі.

Інфографіка: eauto.org.ua

Лідери ринку

Серед найбільш популярних брендів у серпні — ті, що мають понад 100 перших реєстрацій:

BYD — 823 авто;

Honda — 327 авто;

Zeekr — 193 авто;

Audi — 120 авто.

«Наведений перелік свідчить про змішану картину: на ринок потрапляють як автомобілі від суто китайських компаній (BYD, Zeekr), так і моделі всесвітньо відомих брендів (Honda, Audi), які збираються на спільних підприємствах у Китаї. Це підтверджує, що виробництво „made in China“ стало глобальним явищем, що охоплює різні сегменти ринку», — зазначають експерти.

Інфографіка: eauto.org.ua

Популярні моделі серед українців:

BYD Song Plus — 386 авто. Обирають за баланс запасу ходу, сучасний дизайн і конкурентну ціну. Батарея 87 kWh, від $28 000;

Honda e: NS1 — 202 авто. Японська надійність у поєднанні з перевагами електромобіля. Батарея 53 kWh, від $17 200;

BYD Sea Lion 07 — 153 авто. Популярна модель з оновленим дизайном і передовими технологіями. Батарея 81 kWh, від $32 500;

Audi Q4 e-tron — 98 авто. Престиж та інженерні рішення бренду Audi, доступні завдяки виробництву в Китаї. Батарея 85 kWh, від $33 600;

Zeekr 7X — 93 авто. Преміальний електромобіль з футуристичним дизайном і новітніми технологіями. Батарея 75 kWh, від $41 300.

Інфографіка: eauto.org.ua

«Цей перелік показує, що український ринок „китайських“ авто дуже різноманітний. Сьогодні покупець має можливість знайти як економний та надійний електромобіль, так і преміальний, технологічно досконалий кросовер, що повністю відповідає його потребам та очікуванням. І при цьому ще й додається вибір емблеми на капоті — чи то від місцевого заводу, або ж від відомого європейського, американського чи японського бренду», — підсумували в Інституті досліджень авторинку.

