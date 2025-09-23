Чи зростуть ціни на бензин у жовтні Сьогодні 07:22 — Технології&Авто

Чи зростуть ціни на бензин у жовтні

В Україні підстав для різкого стрибка цін на бензин у жовтні немає. Однак експерти попереджають про можливе подорожчання, яке обмежиться 20−60 коп/л. Середня ціна пального А-95 наразі становить 58,8 грн/л, і навіть після корекції не перевищить 59,4 грн/л.

Про це розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

Причиною побоювань стали можливі санкції проти румунського порту Констанца, який забезпечує до 25% морського імпорту пального для України.

Куюн пояснив, що частина цього ресурсу має індійське (42%) та турецьке (34%) походження. У разі заборони на імпорт індійського пального, яке виготовляється з російської нафти, дійсно може знадобитися заміна джерел постачання.

Втім, за словами експерта, мова не йде про повний «бан» імпорту. Український уряд та учасники ринку вже ведуть консультації, щоб вчасно підготуватися і уникнути дефіциту. Крім того, Румунія зацікавлена у збереженні транзиту, адже війна в Україні фактично дала порту Констанца «другу молодість» і втрачати таке джерело доходів країна не планує.

Куюн підкреслює, що навіть у випадку заміни індійського ресурсу вплив на роздрібні ціни буде мінімальним.

«Можливі додаткові витрати трейдерів у $5−15 за тонну — це близько 20−60 копійок на літрі. Але навіть за найгіршого сценарію на заправках ніхто смикати ціни не буде», — пояснив експерт.

Читайте також У вересні ціни на бензин будуть нижче 60 гривень — прогноз експерта

Для розуміння, зараз середня вартість бензину А-95 в Україні складає 58,8 грн/л (за даними «Мінфіну»). Навіть у разі зростання на 60 копійок ціна становитиме близько 59,4 грн/л — значно менше від прогнозованих у медіа 65 грн.

Більше того, з серпня в Україні фіксується зниження цін: А-95 подешевшав з 59 до 58,75 грн/л, і ця тенденція у вересні може зберегтися.

Фахівці наголошують, що більше, ніж ціни, професійні кола турбує питання зимових марок пального. Індійський дизель добре витримує низькі температури, тоді як продукція з Туреччини чи середземноморських НПЗ може замерзати вже при -5°C, це може стати викликом під час зимового сезону.

Куюн також додав, що США закликають ЄС блокувати імпорт нафтопродуктів із Індії та Туреччини, виготовлених із російської сировини, щоб переорієнтуватися на американську нафту та СПГ. Україна, за його словами, вже рухається у цьому напрямку.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.