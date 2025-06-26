Решит ли быстрая иммиграция проблемы на рынке труда Украины — Finance.ua

Решит ли быстрая иммиграция проблемы на рынке труда Украины Сегодня 09:22 — Казна и Политика

Решит ли быстрая иммиграция проблемы на рынке труда Украины

Решение проблем на рынке труда Украины путем быстрой иммиграции — это утопическая стратегия.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Чиновник отметила, что когда она работала над демографической политикой, было очень много вопросов по поводу того, что давайте решать проблемы рынка труда быстрой иммиграцией.

Открываем границы, к нам приезжают все, и завтра у нас нет проблем на рынке труда. Это действительно утопическая стратегия по многим причинам. То есть работать над привлечением трудовых и нетрудовых мигрантов нам нужно, но это предполагает значительные инвестиции в построение системы инфраструктуры, которая будет работать на такое привлечение, а затем интегрировать этих людей, — сказала она

Марчак объяснила, почему рассчитывать на то, что после открытия границ в Украину на следующий день приедет очень много мигрантов, сразу решат все проблемы на украинском рынке труда — это утопия.

«Потому что за талантливых мигрантов конкурируют все страны. Для того чтобы мигранты из других стран приехали в Украину, им нужно узнать об Украине, о том, какие возможности они здесь будут иметь», — добавила она.

Она рассказала об опыте других стран по привлечению мигрантов.

Что делают другие страны?

«Есть такая практика глобальных партнерств, когда страна заранее проговаривает с высшими учебными заведениями или профессиональными заведениями в других странах о том, что: сообщайте своим студентам, что в будущем они могли бы приехать и учиться или работать в нашей стране», — рассказала Марчак.

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УНН По материалам:

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