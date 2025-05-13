Соглашение о недрах: какие проблемы видят инвесторы — Financial Times — Finance.ua
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Соглашение о недрах: какие проблемы видят инвесторы — Financial Times

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Соглашение о недрах: какие проблемы видят инвесторы — Financial Times
Соглашение о недрах: какие проблемы видят инвесторы — Financial Times
Соглашение о недрах, которые Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу.
Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.
«Это может занять 10−15 лет — именно о таких сроках мы говорим», — сказал Эрик Расмуссен, бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития.
Питер Брайант, глава консультационной группы Clareo, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, сказал, что соглашение «мало что дает для снижения рисков в цепочке поставок в ближайшие 10 лет, поскольку потребуется минимум столько же времени для открытия и разработки рудников» в Украине.
Промышленные природные ресурсы Украины включают железную руду, уголь, литий, графит и титансодержащие руды, она также является третьим по величине производителем газа в Европе.
По словам экспертов, будущие разработки нефти и газа будут включены в соглашение по ресурсам, и их разработка может оказаться более быстрой, чем проекты по добыче полезных ископаемых:
«Однако серьезные препятствия, включая войну россии с Украиной, неполными геологическими данными, сильно поврежденной инфраструктурой и возможностью коррупции — кроме обычных проблем, связанных с созданием любого нового ресурсного проекта, — означают, что шахты, открытые в рамках соглашения, начнут добывать полезные ископаемые только после 2040 года».
Серьезным препятствием является доступ к данным геологической разведки советских времен, которые отображают минеральные богатства Украины, большая часть которых засекречена из-за войны. Эксперты также отмечают, что учитывая долгую историю добычи полезных ископаемых в Украине, лучшие месторождения могут быть уже разработаны.
«Эта романтическая идея о том, что есть озера лития, которые можно освоить, просто не соответствует действительности», — сказал один из руководителей горнодобывающих компаний, работающих в стране, добавив, что соглашение между США и Украиной «не сдвинет ситуацию с мертвой точки» в ближайшее десятилетие.

Какие проблемы видят инвесторы

Гьюго Корден-Ллойд, старший юрист Risk Advisory Group, также указал «огромное количество» рисков для компаний. Они варьируются от «обычных проблем коррупции и взяточничества до физической безопасности». В частности, он поднял вопрос, придется ли горнодобывающим компаниям покрывать затраты на очистку земель от неразорвавшихся боеприпасов"
Для Джима Норта, бывшего исполнительного директора Ferrexpo, «главный вопрос: «Как будет выглядеть прекращение огня?» В частности, сохранение россией оккупированных ею украинских земель, включающих значительные угольные шахты и некоторые запасы лития, уменьшит возможности Украины. «Нужен кто-то, кто сделает первый шаг вперед и первую крупную инвестицию, чтобы укрепить доверие», — добавил Норт.
Некоторые наблюдатели считают, что энергетические проекты, которые могут иметь более короткие сроки реализации, вероятно будут одними из первых, разработанных в рамках этой структуры.
«Однако даже сторонники Украины признают, что впереди их ждет трудный путь. Эндрю Форрест, австралийский горнодобывающий магнат, пожертвовавший 25 млн австралийских долларов на помощь Украине с начала войны, сказал, что его компания „ничего не видит“ в плане горнодобывающих проектов в этой стране», — пишет FT.

Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

По материалам:
УНІАН
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