Соглашение о надрах: правительство готовится отдать США два нефтегазовых участка — Finance.ua

Соглашение о надрах: правительство готовится отдать США два нефтегазовых участка
Соглашение о надрах: правительство готовится отдать США два нефтегазовых участка

Кабинет министров решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свячанском участках, которые расположены в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Инициирован аудит недропользователей стратегически важных месторождений.
«Дала поручение Минэкономики и Госгеонадра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях», — написала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
По ее словам, планируют «проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи». Такие объекты, по ее словам, либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов.
«Также решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свечанском участках. Условия обновили — с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это — выполнение положений Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления», — отметила Премьер.
«Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины «, — подчеркнула она.
Напомним, что рф контролирует в Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн.
Украина владеет одними из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля. Итого это все стоит десятки триллионов долларов.
Львиная доля месторождений угля, важного для сталелитейной промышленности Украины, сосредоточена на Востоке, где россия захватила больше всего территорий.
Как пишет The Washington Post, если москве удастся аннексировать захваченные области, то Киев навсегда утратит доступ почти к двум третям своих месторождений.
Украина также потеряет запасы природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для ряда высокотехнологичных компонентов. А это может вынудить Западную Европу импортировать из россии и Китая.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
