рф контролює в Україні родовища корисних копалин на $12,4 трлн – WP — Finance.ua

рф контролює в Україні родовища корисних копалин на $12,4 трлн – WP Вчора 11:48 — Казна та Політика

рф контролює в Україні родовища корисних копалин на $12,4 трлн – WP

Повномасштабна війна росії «дозволила» їй взяти під контроль території з корисними копалинами.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на аналіз, проведений канадською фірмою геополітичних ризиків SecDev.

Україна володіє одними з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, невикористаними родовищами літію та величезними родовищами вугілля. Разом це все коштує десятки трильйонів доларів.

Левова частка родовищ вугілля, важливого для сталеливарної промисловості України, зосереджена на Сході, де росія захопила найбільше територій.

Зазначається, що рф також багата на природні ресурси. Але, захопивши родовища в Україні, росія прагне підірвати українську економіку.

Як пише The Washington Post, якщо москві вдасться анексувати захоплені області, то Київ назавжди втратить доступ майже до двох третин своїх родовищ. Україна також втратить запаси природного газу, нафти та рідкісноземельних мінералів, необхідних для низки високотехнологічних компонентів. А це може змусити Західну Європу імпортувати із росії та Китаю.

Аналіз SecDev показує, що рф контролює українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, які оцінюють як мінімум у $12,4 трлн. І це лише половина доларової вартості 2 209 родовищ, повідомляє канадська компанія.

Крім того, що у світі Україна займає одні з основних позицій у виробництві сільгосппродукції, в нашій країні є поклади 117 зі 120 мінералів і металів, які найбільш використовуються.

Наразі, пишеш WP, росія захопила:

63% вугільних родовищ,

11% родовищ нафти,

20% родовищ природного газу,

42% покладів металів,

33% рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включаючи літій.

Окупанти також взяли під контроль низку родовищ: 41 вугільне, 27 газових, 14 пропанових, дев’ять нафтових, шість залізорудних, два родовища титанової руди, два родовища цирконієвої руди та по одному родовищу стронцію, літію, урану та золота.

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