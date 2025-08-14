Угода про надра: уряд готується віддати США дві нафтогазові ділянки — Finance.ua
Угода про надра: уряд готується віддати США дві нафтогазові ділянки

Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Ініціювано аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ.
«Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах" — написала прем"єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.
З її слів, планують «перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку». Такі об’єкти, з її слів, або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів.
«Також вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови», — зазначила Прем’єр.
«Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України», — наголосила вона.
Нагадаємо, що рф контролює в Україні родовища корисних копалин на $12,4 трлн.
Україна володіє одними з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, невикористаними родовищами літію та величезними родовищами вугілля. Разом це все коштує десятки трильйонів доларів.
Левова частка родовищ вугілля, важливого для сталеливарної промисловості України, зосереджена на Сході, де росія захопила найбільше територій.
Як пише The Washington Post, якщо москві вдасться анексувати захоплені області, то Київ назавжди втратить доступ майже до двох третин своїх родовищ.
Україна також втратить запаси природного газу, нафти та рідкісноземельних мінералів, необхідних для низки високотехнологічних компонентів. А це може змусити Західну Європу імпортувати із росії та Китаю.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
