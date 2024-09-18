Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов — Finance.ua
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Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

Казна и Политика
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Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов
Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов
Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета.
Об этом в интервью Forbes заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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В этом году НБУ перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% отвечают европейским подходам.
«Мы предполагали, что банки используют прибыль для органичного выполнения этих требований», — отметила Рожкова.
Но если с прибыли банков ретроспективно взыщут 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас) за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу, заявила замглавы НБУ.
Это потребует дополнительной докапитализации за бюджетные средства.
«Мы оценили эту потребность в 3 млрд грн», — уточнила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада проголосовала за законопроект № 11 416-д о повышении налогов в первом чтении;
  • в законопроект добавили пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого;
  • НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета.
По материалам:
Економічна Правда
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