Рожкова видит потенциал для продажи госбанков до окончания войны с рф — Finance.ua
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Рожкова видит потенциал для продажи госбанков до окончания войны с рф

Казна и Политика
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Рожкова видит потенциал для продажи госбанков до окончания войны с рф
Рожкова видит потенциал для продажи госбанков до окончания войны с рф
Приватизация подконтрольных государству банков, количество которых возросло до пяти, а доля на рынке по размеру активов — до 56% по итогам девяти месяцев прошлого года, может быть начата еще до завершения войны, считает первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ)) Екатерина Рожкова.
«Если станет интересно кому-то из институциональных инвесторов, крупных инвесторов, приобретение одного из государственных банков, то я бы этого (завершения войны) не ожидала», — сказала она в эфире телеканала «Мы — Украина».
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По словам Рожковой, Нацбанк просит Международную финансовую корпорацию (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжить работу над приватизацией Укргазбанка и Ощадбанка соответственно, которая началась еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.
«Мы их (ЕБРР и IFC. — Ред.) и просим, ​​и призываем продолжить эту работу, подготовительную работу к приватизации, чтобы потом это можно было сделать наиболее эффективно», — сказала первый замглавы НБУ.
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Она также сообщила, что НБУ намерен провести ревизию обновленных стратегий и финансового положения государственных банков для принятия дальнейших решений по их приватизации. В частности, как отметила Рожкова, Нацбанк по итогам проверки стратегий и финсостояния госбанков сможет определиться с рекомендацией, как лучше приватизировать то или иное финучреждение: полностью или частично и т. д.
Государство сейчас контролирует пять госбанков: сначала государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, национализированные на 100% ПриватБанк и Сенс Банк и докапитализированный Укргазбанк. Кроме того, своей судьбы ждет PINбанк, решение о взыскании которого в доход государства по закону о санкциях принял в марте прошлого года Высший антикоррупционный суд.
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Укргазбанк в марте 2021 года получил кредит EUR30 млн от IFC с возможностью дальнейшей конвертации в капитал. Следующим шагом для приватизации банка должен был стать поиск финсоветника для банка, однако с началом полномасштабной войны этот процесс остановился.
В декабре 2022 года ЕБРР заявлял о готовности возобновить диалог с властями Украины по поводу его роли в уменьшении доли государства в банковском секторе, как только государство решит вернуться к стратегии приватизации Ощадбанка.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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