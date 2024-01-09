Каким трем банкам понадобится дополнительный капитал (инфографика) — Finance.ua

Каким трем банкам понадобится дополнительный капитал (инфографика)
Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу.
Об этом сообщает отчет НБУ.
Как отмечается в отчете, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом — высокий запас прочности.
В то же время у пяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале. Это Укрэксимбанк, МТБ, Правэкс-Банк, Укргазбанк и Сэнс Банк. Последние два уже увеличили капитал до требуемого уровня.
По данным НБУ, два из пяти банков, которые уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные три должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:
- до конца сентября 2024 — определен с учетом предельного уровня 0%;
- до конца марта 2026 года — определен с учетом предельных значений на нормативном уровне.
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Как отмечается в отчете, главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности. Почти все банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов.
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