Каким трем банкам понадобится дополнительный капитал (инфографика) — Finance.ua

Каким трем банкам понадобится дополнительный капитал (инфографика) Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

dsa, cs

государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу. Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам:

Об этом сообщает отчет НБУ

Как отмечается в отчете, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом — высокий запас прочности.

В то же время у пяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале. Это Укрэксимбанк, МТБ, Правэкс-Банк, Укргазбанк и Сэнс Банк. Последние два уже увеличили капитал до требуемого уровня.

По данным НБУ, два из пяти банков, которые уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные три должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

до конца сентября 2024 — определен с учетом предельного уровня 0%;

до конца марта 2026 года — определен с учетом предельных значений на нормативном уровне.

Как отмечается в отчете, главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности. Почти все банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов.

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