Количество банков в Украине сократилось, но их доходы выросли вдвое (инфографика) — Finance.ua

Количество банков в Украине сократилось, но их доходы выросли вдвое (инфографика) Сегодня 11:02 — Фондовый рынок

Количество банков в Украине сократилось, но их доходы выросли вдвое (инфографика)

За 11 месяцев 2023 года, по данным Национального банка Украины, банки в Украине заработали 130,5 млрд грн. Количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021. Только 4 банка из 63 получили убытки.

Об этом сообщает Опендатабот.

87% от общей прибыли или же 112,95 млрд грн приходится на топ-10 банков.

Сейчас в рейтинг входят 4 государственных банка, 4 — с иностранным капиталом и 2 — с частным.

Инфографика: Опендатабот

Государственные банки

На 5 государственных банков приходится 61,5% от общей прибыли. Из них 41,7% или 54,46 млрд грн заработал ПриватБанк — он стабильно удерживает лидерство. Заработки Привата выросли вдвое к соответствующему периоду до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Инфографика: Опендатабот

Иностранные банки

В настоящее время в Украине работают 14 банков с иностранным капиталом. В общей сложности они получили 32,8 млрд грн прибыли за 11 месяцев 2023 года. Для сравнения, это в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Неизменным лидером этой группы остается Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 месяцев 2023 года. А наибольший прирост прибыли к 2021 году у «Дойче банк», в 10 раз: с 18,98 млн грн в 2021 до 183,23 млн грн в прошлом году.

Инфографика: Опендатабот

Частный капитал

17,47 млрд грн заработали банки с частным капиталом за 11 месяцев 2023 года. Это в 1,5 раза больше, чем доходы этой группы в 2021 году.

2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, являющийся лидером группы — 6,69 млрд грн, и Универсал банк ( monobank ) — 4,95 млрд грн.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу.

Большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом высокий запас прочности.

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