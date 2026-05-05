0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Сенс Банк о ситуации с «пленками Миндича»: возможные риски для приватизации

61
Сенс Банк о ситуации с «пленками Миндича»: возможные риски для приватизации
Сенс Банк о ситуации с «пленками Миндича»: возможные риски для приватизации
Сенс Банк прокомментировал ситуацию в отношении так называемых «пленок Миндича», отметив, что это может создавать репутационные риски и потенциально влиять на процесс будущей приватизации. В то же время в банке подчеркивают, что учреждение работает стабильно и не фиксирует оттока клиентов.
Комментарий банк предоставил в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина.
«Любая информация в медиа, независимо от уровня ее достоверности, может создавать репутационные риски для системно важного государственного банка, что потенциально может влиять на условия его будущей приватизации», — отметили в Сенс Банке в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
Ранее Временная следственная комиссия Верховная Рада Украины направила обращение к премьер-министру Украины, главе Национальный банк Украины и министру финансов о возможном стороннем влиянии на деятельность органов управления банка. ВСК просит в пределах компетенции проверить изложенные обстоятельства, отстранить на время проверки и расследования НАБУ главу наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко и председателя правления Алексея Ступака, а по итогам проверки рассмотреть возможность их увольнения.
В Сенс Банке сообщили, что следят за развитием ситуации и готовы взаимодействовать с уполномоченными органами в случае получения официальных запросов.
В то же время в финучреждении подчеркнули, что с учетом подготовки банка к приватизации важно сохранить стабильную операционную деятельность, прозрачное корпоративное управление и соблюдение процедур.
Известно, что Министерство финансов Украины уже начало процедуру отбора советника по приватизации. Как говорится в комментарии для «Интерфакс-Украина», руководство Сенс Банка уже предпринимает необходимые действия для подготовки к продаже.
Комментируя возможность отстранения главы наблюдательного совета Николая Гладышенко, в финучреждении отметили, что соответствующие решения в отношении членов наблюдательных советов государственных банков относятся к полномочиям Кабинет Министров Украины.
Что касается Алексея Ступака, в финучреждении сообщили, что в материалах, опубликованных в медиа на прошлой неделе, председатель правления банка не упоминается. Также в Сенс Банке отметили, что вопросы состава руководящих органов решаются исключительно в рамках процедур, предусмотренных законодательством Украины и принципами корпоративного управления.
В банке также подчеркнули, что действует коллегиальная система принятия решений, в частности через профильные комитеты, что обеспечивает независимость и прозрачность процессов.
«Мы усилили внутренний контроль и внедрили соответствующие процедуры, в частности активизировали работу антикризисной команды, чтобы эта ситуация никоим образом не влияла на клиентов», — сообщила пресс-служба финучреждения.
Как утверждают в банке, «все сервисы, продукты и каналы обслуживания клиентов доступны в обычном режиме, а отток клиентов в связи с этой ситуацией на данный момент не фиксируется».
По материалам:
Сенс Банк
Сенс БанкПротиводействие коррупцииКоррупция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems