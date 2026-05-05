День финансов: продление «Национального кешбэка», контроль за бронированием, бюджет Сегодня 17:38

Вторник, 5 мая. Правительство продлило «Национальный кешбэк» и усиливает контроль за бронированием.

💰 Бюджет: план перевыполнили

В апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Выполнение установленного плана за этот период составляет 104,2%.

В то же время, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за апрель 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 302,6 млрд гривен.

Энергетика

Стало известно, что Германия передаст Украине газовую электростанцию, ранее используемую для «Северного потока» рф. А Канада выделит более 12 млн евро на энергетику Украины.

При этом ЕС запрещает китайские солнечные инверторы из-за киберугроз.

Польша профинансирует дорогу во Львов в счет кредита Украине.

Национальный кешбэк

Кабмин продлил реализацию программы «Национальный кешбэк» до 30 апреля 2028 года. После завершения программы Министерство экономики должно предоставить правительству отчет о результатах ее реализации. Срок подачи — не позднее двух месяцев после завершения проекта.

👨‍🦱👨‍🦳 Контроль за бронированием

В Украине могут быть пересмотрены подходы к бронированию военнообязанных мужчин, а также к предоставлению отсрочок от мобилизации. Об этом в интервью заявил народный депутат Юрий Здебский.

Кстати, квота бронирования до 50% военнообязанных на госслужбе везде исчерпана. Подробности здесь

🏛️ НБУ сдерживает девальвацию

После резкого роста дефицита валюты в конце марта Национальному банку удалось удовлетворить избыточный спрос и стабилизировать гривну и ситуацию на валютном рынке

Также стало известно, что 26 украинских банков будут проверены на устойчивость.

👛В то же время одним из главных финансовых инструментов, позволяющим гражданам получить доступ к ресурсам и решить стоящие перед ними насущные вопросы, являются потребительские кредиты, предоставляемые украинскими банками. В чем состоят особенности этих кредитов?

📽️ Кстати, на валютном рынке Украины фиксируют повышенный спрос на доллар, превышающий привычные показатели для этого периода. На ситуацию влияют как внутренние факторы, так и внешние риски, прежде всего события на Ближнем Востоке и их влияние на цены на нефть.

Жилье для ВПЛ с ВОТ

В рамках программы єВідновлення — компонента «Жилье для ВПЛ с ВОТ» — внутренне перемещенные лица, выехавшие с ВОТ и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья. Рассказываем, как его использовать.

