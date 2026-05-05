Бюджет: план перевиконали — основні джерела доходів у квітні
Основні джерела доходів у квітні
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) забезпечив 35,9 млрд грн;
- обсяг відшкодування ПДВ становить 17,6 млрд грн;
- податок на прибуток підприємств приніс 5,9 млрд грн;
- рентні платежі склали 4,7 млрд грн.
Довідка Finance.ua:
- За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд гривень.
- При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,2% (+3,8 млрд грн), Державною митною службою — 101% (+0,8 млрд грн).
