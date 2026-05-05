Бюджет: план перевиконали — основні джерела доходів у квітні

У квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 93,9 млрд грн податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання встановленого плану за цей період становить 104,2%.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За підсумками чотирьох місяців року загальна сума надходжень сягнула 435,8 млрд грн, що відповідає виконанню плану на 101,4%.

«В умовах війни кожна гривня — це не просто цифра. Це — бронежилет, дрон, відновлена школа, лікарня. Це фінансування оборони, соціальних виплат та зарплат», — підкреслила очільниця відомства.

Квітневі показники надходжень перевищили дані минулого року на 10,6 млрд грн, що демонструє зростання на 12,7%.

Основні джерела доходів у квітні

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) забезпечив 35,9 млрд грн;

обсяг відшкодування ПДВ становить 17,6 млрд грн;

податок на прибуток підприємств приніс 5,9 млрд грн;

рентні платежі склали 4,7 млрд грн.

На виконання показників з ПДВ та акцизу негативно впливають фактори воєнного стану, зокрема руйнування виробничих потужностей та ускладнення логістики.

Леся Карнаух зазначила, що наразі фокус роботи спрямований на покращення якості адміністрування: «Сьогодні ми активно працюємо над покращенням якості адміністрування податків. У фокусі — якісні дані та аналітика, прогнозування ризиків та постійний діалог з платниками… Такий підхід дозволяє спільно з платниками стабільно наповнювати бюджет».

Довідка Finance.ua:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд гривень.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,2% (+3,8 млрд грн), Державною митною службою — 101% (+0,8 млрд грн).

