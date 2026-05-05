Скільки коштів надійшло у квітні до загального фонду держбюджету

За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд гривень.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,2% (+3,8 млрд грн), Державною митною службою — 101% (+0,8 млрд грн).

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

57,3 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

35,9 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

30,3 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 47,9 млрд грн, відшкодовано — 17,6 млрд грн);

26,5 млрд грн — акцизного податку;

5,9 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

5,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

4,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

У квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 73 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 55,1 млрд гривень.

Висновки

В цілому, за підсумками квітня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 409,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Довідка Finance.ua:

Уряд визначив нормативи відрахування дивідендів державними компаніями за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн.

