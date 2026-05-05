У 2026 уряд очікує залучити від інвесторів 10 млрд грн надходжень від великої приватизації Сьогодні 14:22 — Казна та Політика

Кабмін провів нараду з Мінекономіки та Фондом держмайна, www.kmu.gov.ua

Цьогоріч Кабінет Міністрів очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд — від малої.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Такі плани Кабмін обговорив на нараді з Міністерством економіки та Фондом держмайна.

«Нараду провели в Ocean Plaza. Це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону „Про санкції“, та який держава готує до продажу новому власнику. Плануємо виставити його на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів», — розповіла Свириденко.

Плани щодо малої приватизації

Уряд не зупиняє малу приватизацію.

«Це постійний процес, який дає результат і формує стабільні надходження до бюджету. З початку року вже отримали понад 1 млрд грн і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів», — наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. Це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Фонд державного майна планує виставити на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza у третьому кварталі цього року. Це актив зі стартовою орієнтовною вартістю близько 100 млн доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.