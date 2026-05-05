Польща профінансує дорогу до Львова в рахунок кредиту Україні

Казна та Політика
У разі досягнення домовленостей проєктні роботи можуть розпочатися ще під час війни
Польща планує побудувати близько 80-кілометрову ділянку автомагістралі, яка з’єднає польсько-український кордон зі Львовом. Проєкт передбачає платний проїзд, а отримані кошти спрямовуватимуться до польського бюджету для погашення кредиту, наданого Україні.
Про це пише InPoland.net.pl.
За інформацією Forsal, відповідну ініціативу можуть закріпити в угоді між Варшавою та Києвом, підписання якої заплановане під час конференції «Відновлення України» 25−26 червня.
Очікується, що додатком до угоди стане перелік спільних інфраструктурних проєктів, які реалізовуватимуться в межах післявоєнної відбудови.

Деталі проєкту

За словами голови Агенції промислового розвитку Польщі Бартломея Бабушки, першим у списку спільних інвестицій є проєкт автомагістралі М10.
Наразі ця дорога з’єднує прикордонний пункт Корчова-Краковець зі Львовом. З польського боку автомагістраль А4 закінчується безпосередньо на кордоні.
Проєкт передбачає будівництво повноцінної автомагістралі на місці нинішньої траси М10. Фінансування забезпечуватиме польський уряд, а будівництво здійснюватиметься відповідно до польського законодавства.
Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.

Терміни реалізації

У разі досягнення домовленостей проєктні роботи можуть розпочатися ще під час війни. Безпосереднє будівництво планують почати після її завершення.
Польща наполягала на будівництві автомагістралі М10 ще до Євро-2012. Серед інших проектів, які мали бути включені до додатку до угоди, були головна залізнична лінія з європейською колією, вантажний термінал у центральній Україні та польський порт на Чорному морі.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
