Квота бронювання до 50% військовозобов’язаних на держслужбі всюди вичерпана — деталі Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Квота бронювання до 50% військовозобов’язаних на держслужбі всюди вичерпана — деталі

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.

Скільки вакансій

налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість», — сказала Алюшина в «У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодніна державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість», — сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що на державній службі можна забронювати лише 50% військовозобов’язаних, і ця квота всюди вичерпана повністю.

Читайте також Бронювання через рекрутинг: у парламенті озвучили нову ідею

«Це проблема. До прикладу, в ІТ-напрямі чи у сфері кібербезпеки знайти фахівця дуже важко, зокрема й із цієї причини. Водночас кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня: атакують доволі агресивно, застосовуються різні методи. Наприклад, на наші ресурси відбувається до 20 атак на день. Спробуйте залишити сектор захисту інформації без фахівця — це справді проблематично», — додала голова Агентства.

Чи є необхідність збільшити для держслужби квоту з 50% до 75% чи 100%

Алюшина заявила, що для того, щоб утримати держслужбу, потрібні люди, але ці люди не менш потрібні на фронті.

Читайте також З 1 квітня посилюють перевірки відстрочок і бронювання

«Це дилема, і мені дуже складно щоразу приймати такі рішення, а також складно відповісти на це запитання. Якщо ми запитаємо військовослужбовців, вони скажуть, що на фронті люди потрібні більше, адже потрібно втримати країну. Водночас ми ледве вкладаємося у ці 50%. І якщо комусь потрібно надати бронювання, то в когось іншого я маю його забрати — і це наразі для мене найбільш болісне питання», — заявила голова НАДС.

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 квітня 2026 року очікується повноцінне розгортання цифрових інструментів військового обліку, які дозволять автоматично перевіряти дані та виявляти порушення.

У Міністерстві оборони розглядають можливість впровадження додаткових механізмів контролю, що мають підвищити ефективність мобілізації.

змінити підхід до бронювання: бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська. Також Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.