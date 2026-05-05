Квота бронювання до 50% військовозобов’язаних на держслужбі всюди вичерпана — деталі

Казна та Політика
Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.

Скільки вакансій

«У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість», — сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Вона зазначила, що на державній службі можна забронювати лише 50% військовозобов’язаних, і ця квота всюди вичерпана повністю.
«Це проблема. До прикладу, в ІТ-напрямі чи у сфері кібербезпеки знайти фахівця дуже важко, зокрема й із цієї причини. Водночас кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня: атакують доволі агресивно, застосовуються різні методи. Наприклад, на наші ресурси відбувається до 20 атак на день. Спробуйте залишити сектор захисту інформації без фахівця — це справді проблематично», — додала голова Агентства.
Чи є необхідність збільшити для держслужби квоту з 50% до 75% чи 100%
Алюшина заявила, що для того, щоб утримати держслужбу, потрібні люди, але ці люди не менш потрібні на фронті.
«Це дилема, і мені дуже складно щоразу приймати такі рішення, а також складно відповісти на це запитання. Якщо ми запитаємо військовослужбовців, вони скажуть, що на фронті люди потрібні більше, адже потрібно втримати країну. Водночас ми ледве вкладаємося у ці 50%. І якщо комусь потрібно надати бронювання, то в когось іншого я маю його забрати — і це наразі для мене найбільш болісне питання», — заявила голова НАДС.
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 квітня 2026 року очікується повноцінне розгортання цифрових інструментів військового обліку, які дозволять автоматично перевіряти дані та виявляти порушення.
У Міністерстві оборони розглядають можливість впровадження додаткових механізмів контролю, що мають підвищити ефективність мобілізації.
Також Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує змінити підхід до бронювання: бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийБронюванняВійськовий облік
