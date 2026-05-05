0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тігіпко став позаштатним радником Буданова

Казна та Політика
36
Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко
Колишній депутат та урядовець Сергій Тігіпко став одним із позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Про це у відповідь на запит «Чесно» повідомила керівниця Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента.
Нагадаємо, Сергій Тігіпко — бізнесмен та колишній держслужбовець. За свою кар’єру він обіймав посади народного депутата, віцепрем’єра, міністра економіки, голови Національного банку, невдало балотувався у президенти України.
Був першим головою правління «ПриватБанку», очолював правління фінансово-промислової групи «ТАС». У 2007-му продав свої банки «ТАС-Інвестбанк» і «ТАС-Комерцбанк» шведському Swedbank та став головою правління його української «дочки». Станом на 2022 рік Тігіпко входив до 20 найбагатших українців, за версією Forbes.
У 2020 році, після обрання президента Володимира Зеленського, Тігіпка розглядали на посаду в уряді.
Позаштатні радники ОП
Позаштатні радники ОП, www.chesno.org
Також, за даними «Чесно», серед позаштатних радників Буданова в ОП є:
  • Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Роман Девятов — помічник тодішніх депутатів (Володимира Куренного від БЮТу та Едуарда Гурвіца від «УДАРу»), колишній заступник голови та член ради Одеської обласної організації партії «УДАР», яку на той момент очолював Андрій Юсов.
Тим часом Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова стали позаштатними радниками всього Офісу президента.
Як зауважує «Чесно», спільним для них є не лише позаштатний статус, а й повна інформаційна непрозорість. На офіційному сайті президента України цих людей не знайти. Немає опису їхніх функцій, напрямів роботи, підстав призначення, що й кому саме вони радять. Дізнатися про їхнє існування можна лише надіславши офіційний інформаційний запит. І навіть тоді, як показав досвід Чесно, потрібно точно зазначати примітку «поза штатом», адже попросивши перелік усіх радників — відповідь може бути неповною.
За матеріалами:
Finance.ua
Офіс Президента
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems