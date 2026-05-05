Тігіпко став позаштатним радником Буданова Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

Сергій Тігіпко

Колишній депутат та урядовець Сергій Тігіпко став одним із позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Про це у відповідь на запит «Чесно» повідомила керівниця Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента.

Нагадаємо, Сергій Тігіпко — бізнесмен та колишній держслужбовець. За свою кар’єру він обіймав посади народного депутата, віцепрем’єра, міністра економіки, голови Національного банку, невдало балотувався у президенти України.

Був першим головою правління «ПриватБанку», очолював правління фінансово-промислової групи «ТАС». У 2007-му продав свої банки «ТАС-Інвестбанк» і «ТАС-Комерцбанк» шведському Swedbank та став головою правління його української «дочки». Станом на 2022 рік Тігіпко входив до 20 найбагатших українців, за версією Forbes.

У 2020 році, після обрання президента Володимира Зеленського, Тігіпка розглядали на посаду в уряді.

Позаштатні радники ОП, www.chesno.org

Також, за даними «Чесно», серед позаштатних радників Буданова в ОП є:

Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Роман Девятов — помічник тодішніх депутатів (Володимира Куренного від БЮТу та Едуарда Гурвіца від «УДАРу»), колишній заступник голови та член ради Одеської обласної організації партії «УДАР», яку на той момент очолював Андрій Юсов.

Тим часом Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова стали позаштатними радниками всього Офісу президента.

Як зауважує «Чесно», спільним для них є не лише позаштатний статус, а й повна інформаційна непрозорість. На офіційному сайті президента України цих людей не знайти. Немає опису їхніх функцій, напрямів роботи, підстав призначення, що й кому саме вони радять. Дізнатися про їхнє існування можна лише надіславши офіційний інформаційний запит. І навіть тоді, як показав досвід Чесно, потрібно точно зазначати примітку «поза штатом», адже попросивши перелік усіх радників — відповідь може бути неповною.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.