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ИИ должен был уничтожить инженерные профессии, но новые данные свидетельствуют об обратном

Технологии&Авто
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Инженерные специальности оказались наиболее устойчивыми среди всех профессиональных сфер в 2025 году
Инженерные специальности оказались наиболее устойчивыми среди всех профессиональных сфер в 2025 году
В мае количество увольнений в техносфере достигло наивысшего месячного показателя за последние годы, и наиболее частой причиной называли именно искусственный интеллект. Теоретически, разработка программного обеспечения является наиболее уязвимой к автоматизации профессиональной сферой, учитывая стремительное внедрение ИИ-инструментов для написания кода. Однако исследователи из венчурной фирмы SignalFire отмечают, что данные о найме свидетельствуют о совсем другом.

Инженерные специальности оказались наиболее устойчивыми среди всех профессиональных сфер

Анализ компании SignalFire, которая отслеживала карьерный путь миллионов работников более чем в 80 млн компаний, свидетельствует о том, что инженерные специальности оказались самыми устойчивыми среди всех профессиональных сфер в 2025 году. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на увольнениях, которые сложно отследить, поскольку люди после потери работы часто не сразу обновляют свой статус занятости, SignalFire исследовала данные о найме как более точный индикатор тенденций на рынке труда в реальном времени, сообщает TechCrunch.
Согласно последнему отчету SignalFire «State of Talent Report», в то время как общие объемы найма в крупных технологических компаниях сократились на 25% по сравнению с уровнем 2019 года, количество инженерных вакансий испытало значительно меньший спад — всего на 11%.
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В 2025 году инженеры составляли 55% всех новых сотрудников в 12 компаниях, которые SignalFire относит к категории технологических гигантов: Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Uber, Airbnb, Block и Stripe. Согласно отчету, это существенный скачок по сравнению с 2019 годом, когда на инженеров приходилось только 46% всех новых работников.
Согласно данным SignalFire, постоянная потребность в инженерах оказалась еще более очевидна на ранних стадиях развития стартапов, которые в 2025 году привлекли на 7% больше инженеров, чем в 2019-м.
Если бы искусственный интеллект действительно заменял инженерные таланты, утверждает руководитель исследований SignalFire Ашер Банток, на фоне нынешнего сокращения найма в технологическом секторе привлечение инженеров пострадало бы первым. Данные показывают, что количество инженеров растет быстрее, чем в большинстве других рабочих мест в сфере технологий.
По материалам:
dev.ua
ИИТехнологииРабота
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