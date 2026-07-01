Сколько стоит проехать 100 км в автомобиле — новые расчеты Сегодня 08:05 — Технологии&Авто

Экономика владения автомобилем изменилась

Экономика владения автомобилем конца первого полугодия 2026 года существенно изменилась из-за падения цен на дизель и сжиженный газ и незначительный рост стоимости бензина.

Если в апреле дизель более 90 грн/л делал эксплуатацию таких автомобилей почти сомнительной, то по состоянию на 30 июня среднее падение составило около -13 грн/л. В то же время бензин А-95 показал незначительный рост. Расчеты выполнены Институтом исследований авторынка на основе стоимости 100 км пробега для разных типов авто с использованием универсальной модели Volkswagen Golf VII FL, чтобы минимизировать влияние конструктивных отличий между силовыми установками.

Как считали расходы на 100 км

Методология базировалась на сравнении расходов энергоносителей на одинаковую платформу — Volkswagen Golf VII FL, который имеет заводские версии с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми установками. Отдельно учитывались также сценарии с ГБО на базе технически подобных бензиновых двигателей.

В расчет брали актуальные рыночные цены на топливо за апрель и июнь 2026 года и переводили их в стоимость преодоления 100 км пробега для каждой конфигурации. Это позволило сравнить не просто цену литра, а реальную стоимость передвижения.

Классические ДВС: дизель и ГБО выходят в плюс

Дизель (1.6 TDI):

Апрель: 495 грн

Июнь: 423,5 грн (экономия -71,5 грн)

Что изменилось: дизельный Golf по самому дорогому сценарию стал самым экономным среди топливных автомобилей. Разница с бензином приблизилась почти к 100 грн на каждые 100 км.

LPG / сжиженный газ (1.6 MPI):

Апрель: 543,7 грн

Июнь: 464,5 грн (экономия -79,2 грн)

Что изменилось: в апреле из-за высокой цены газа (49 грн/л) ГБО потеряло привлекательность. После снижения до 41,4 грн/л ситуация изменилась — теперь поездка на газе обходится примерно на 58 грн дешевле бензина на каждые 100 км. Это возвращает смысл переоборудованию, особенно для больших двигателей.

Бензин (1.4 TSI):

Апрель: 511 грн

Июнь: 522,2 грн (подорожание +11,2 грн)

Что изменилось: бензиновые авто стали самым дорогим вариантом среди классических ДВС в повседневной эксплуатации.

Читайте также Бензин может подешеветь до 55 грн за литр: прогноз эксперта

Электромобили

Домашняя зарядка (ночь/день):

Июнь: 37,8 грн/75,6 грн (без изменений)

Что изменилось: тарифы остались стабильными и при наличии ночного счетчика электромобиль продолжает оставаться самым дешевым транспортом в расчете на 100 км.

Публичные зарядки (AC/DC):

Апрель: 367,5 грн / 455 грн

Июнь: 315 грн / 385 грн (снижение -52,5 грн / -70 грн)

Что изменилось: на фоне стабилизации энергосистемы операторы посмотрели тарифы вниз. Быстрая зарядка (DC) теперь в среднем дешевле дизеля, что еще в апреле было фактически на грани паритета.

Что не учитывали в модели

Расчет включает только прямые затраты на энергоносители. В нем не учтены: амортизация и утрата рыночной стоимости авто; затраты на техническое обслуживание (обычно выше у дизеля и авто с ГБО); страхование, налоги и другие обязательные платежи; износ шин и расходных материалов.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.