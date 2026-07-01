Сколько стоит проехать 100 км в автомобиле — новые расчеты
Как считали расходы на 100 км
Классические ДВС: дизель и ГБО выходят в плюс
- Апрель: 495 грн
- Июнь: 423,5 грн (экономия -71,5 грн)
- Что изменилось: дизельный Golf по самому дорогому сценарию стал самым экономным среди топливных автомобилей. Разница с бензином приблизилась почти к 100 грн на каждые 100 км.
- Апрель: 543,7 грн
- Июнь: 464,5 грн (экономия -79,2 грн)
- Что изменилось: в апреле из-за высокой цены газа (49 грн/л) ГБО потеряло привлекательность. После снижения до 41,4 грн/л ситуация изменилась — теперь поездка на газе обходится примерно на 58 грн дешевле бензина на каждые 100 км. Это возвращает смысл переоборудованию, особенно для больших двигателей.
- Апрель: 511 грн
- Июнь: 522,2 грн (подорожание +11,2 грн)
- Что изменилось: бензиновые авто стали самым дорогим вариантом среди классических ДВС в повседневной эксплуатации.
Электромобили
- Июнь: 37,8 грн/75,6 грн (без изменений)
- Что изменилось: тарифы остались стабильными и при наличии ночного счетчика электромобиль продолжает оставаться самым дешевым транспортом в расчете на 100 км.
- Апрель: 367,5 грн / 455 грн
- Июнь: 315 грн / 385 грн (снижение -52,5 грн / -70 грн)
- Что изменилось: на фоне стабилизации энергосистемы операторы посмотрели тарифы вниз. Быстрая зарядка (DC) теперь в среднем дешевле дизеля, что еще в апреле было фактически на грани паритета.
Что не учитывали в модели
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