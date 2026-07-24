Уровень занятости иммигрантов в ЕС достиг рекордного показателя

Исследование показало, что ситуация существенно отличается в зависимости от страны.
Самый высокий уровень занятости среди иммигрантов из стран вне ЕС зафиксирован на Мальте, Чехии и Ирландии. Значительно ниже показатели наблюдаются в Бельгии и Финляндии.
В Германии уровень занятости среди иммигрантов составляет 66,1%, в то время как среди населения, рожденного в стране, — 79,6%.
Основные вызовы
Авторы исследования отмечают, что наибольшие разрывы сохраняются среди прибывших из стран вне ЕС женщин, а также среди высокообразованных мигрантов. В настоящее время главным вызовом является не только обеспечение трудоустройства иммигрантов, но полноценное использование их профессиональных навыков.