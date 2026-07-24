Уровень занятости иммигрантов в ЕС достиг рекордного показателя Сегодня 09:33 — Мир

Наибольший рост зафиксировали среди иммигрантов вне ЕС

В 2025 году уровень занятости иммигрантов в странах Европейского Союза вырос до рекордных 68,2%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Rockwool Foundation Berlin.

Уровень занятости иммигрантов продолжает расти

По данным исследования, в 2025 году уровень занятости среди иммигрантов вырос до 68,2% по сравнению с 67,8% годом ранее.

Замдиректора CReAM Томмазо Фраттини отметил, что уровень занятости иммигрантов растет уже много лет и постепенно приближается к показателям среди коренного населения.

Наибольший рост зафиксировали среди иммигрантов вне ЕС

Самое существенное улучшение наблюдалось среди иммигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз. Их уровень занятости вырос с 59,4% в 2017 году до 66% в 2025 году или на 6,6 процентного пункта.

Среди иммигрантов из стран ЕС этот показатель также вырос с 71,1% до 74,8%.

В то же время, уровень занятости среди людей, работающих в стране своего рождения, за этот период повысился с 67,2% до 71,6%.

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Исследование показало, что ситуация существенно отличается в зависимости от страны.

Самый высокий уровень занятости среди иммигрантов из стран вне ЕС зафиксирован на Мальте, Чехии и Ирландии. Значительно ниже показатели наблюдаются в Бельгии и Финляндии.

В Германии уровень занятости среди иммигрантов составляет 66,1%, в то время как среди населения, рожденного в стране, — 79,6%.

Основные вызовы

Авторы исследования отмечают, что наибольшие разрывы сохраняются среди прибывших из стран вне ЕС женщин, а также среди высокообразованных мигрантов. В настоящее время главным вызовом является не только обеспечение трудоустройства иммигрантов, но полноценное использование их профессиональных навыков.

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