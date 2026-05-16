В 5 городах Украины будет построено арендное жилье для переселенцев

Кредит предоставляется сроком 30 лет с десятилетним льготным периодом. Для удешевления будут использоваться проекты повторного применения.
Как отбирали
Заявки подали 25 общин, среди которых было семь областных центров: Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава. Среди заявителей было немало общин, которые приняли большое количество переселенцев, а также из регионов, пострадавших в результате боевых действий или оккупации.
Их отбирали на основе 16 критериев по трем ключевым блокам:
Техническая готовность и земельные вопросы. Предпочтение отдавали общинам с уже подготовленным земельным участком площадью более одного гектара с соответствующим целевым назначением, а также с актуальным Генеральным планом или комплексным планом пространственного развития, не требующим изменений для начала строительства.
«Правило 500 метров» — инфраструктурная доступность. Земельный участок должен был располагаться в радиусе до 500 метров от школ, детсадов, больниц, остановок общественного транспорта, ЦПАУв. Отдельно оценивали близость инженерных сетей: расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения.
Финансовая способность и демографическая потребность. В идеале община должна обеспечить не менее 10% стоимости строительства за счет местного бюджета или привлеченных донорских и грантовых средств. Приоритет также получили общины, где количество переселенцев и других вышеперечисленных категорий превышает 5% населения.
На втором этапе общины презентовали собственные концепции строительства, а члены комиссии выезжали на места, чтобы проверить данные.
Кременчуг
В пятерку отобрали Кременчуг. Как утверждает городской совет, они представили самый масштабный проект среди всех участников.
Речь идет о строительстве 29 девятиэтажных жилых домов на 1024 квартиры.
Николаев
В Николаевском городском совете уверяют, что именно их концепцию комиссия признала одной из наиболее подготовленных и перспективных.
Проект предусматривает строительство двух 10-этажных домов примерно на 300 квартир. Город разрабатывает арендную модель, которая будет учитывать доходы отдельных жителей.
Концепция также включает в себя коммерческую составляющую, которая обеспечит стабильное содержание жилищного фонда.
Житомир
Житомирский горсовет сообщает, что по этому проекту планирует построить 9-этажный комплекс на 216 квартир. Город будет самостоятельно регулировать арендную плату, делая ее доступной для социально уязвимых групп.
Проекты должны пройти согласование Министерства финансов.
Этот материал создан в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.