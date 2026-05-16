0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 5 городах Украины будет построено арендное жилье для переселенцев

Недвижимость
46
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге
Пять украинских городов отобрали для участия в экспериментальном проекте строительства социального жилья для переселенцев: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.
Об этом пишет «Небоскреб».
Читайте также
Построенное муниципальное арендное жилье будет находиться в собственности общин, не подлежит приватизации или перепродаже.
Его будут сдавать переселенцам, ветеранам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, работникам социальной и критической инфраструктуры по арендной плате ниже рыночной.
Жилье должно быть полностью меблировано и обустроено бытовой техникой.
Проект в пилотных общинах рассчитан на два года. Его финансируют Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия.
Общий объем финансирования пилота составляет 100 миллионов евро (кредит и грант 50/50).
Читайте также
Кредит предоставляется сроком 30 лет с десятилетним льготным периодом. Для удешевления будут использоваться проекты повторного применения.

Как отбирали

Заявки подали 25 общин, среди которых было семь областных центров: Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава. Среди заявителей было немало общин, которые приняли большое количество переселенцев, а также из регионов, пострадавших в результате боевых действий или оккупации.
Их отбирали на основе 16 критериев по трем ключевым блокам:
  • Техническая готовность и земельные вопросы. Предпочтение отдавали общинам с уже подготовленным земельным участком площадью более одного гектара с соответствующим целевым назначением, а также с актуальным Генеральным планом или комплексным планом пространственного развития, не требующим изменений для начала строительства.
  • «Правило 500 метров» — инфраструктурная доступность. Земельный участок должен был располагаться в радиусе до 500 метров от школ, детсадов, больниц, остановок общественного транспорта, ЦПАУв. Отдельно оценивали близость инженерных сетей: расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения.
  • Финансовая способность и демографическая потребность. В идеале община должна обеспечить не менее 10% стоимости строительства за счет местного бюджета или привлеченных донорских и грантовых средств. Приоритет также получили общины, где количество переселенцев и других вышеперечисленных категорий превышает 5% населения.
На втором этапе общины презентовали собственные концепции строительства, а члены комиссии выезжали на места, чтобы проверить данные.

Кременчуг

В пятерку отобрали Кременчуг. Как утверждает городской совет, они представили самый масштабный проект среди всех участников.
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге
Речь идет о строительстве 29 девятиэтажных жилых домов на 1024 квартиры.
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге
Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге

Николаев

В Николаевском городском совете уверяют, что именно их концепцию комиссия признала одной из наиболее подготовленных и перспективных.
Проект предусматривает строительство двух 10-этажных домов примерно на 300 квартир. Город разрабатывает арендную модель, которая будет учитывать доходы отдельных жителей.
Концепция также включает в себя коммерческую составляющую, которая обеспечит стабильное содержание жилищного фонда.

Житомир

Житомирский горсовет сообщает, что по этому проекту планирует построить 9-этажный комплекс на 216 квартир. Город будет самостоятельно регулировать арендную плату, делая ее доступной для социально уязвимых групп.
Проекты должны пройти согласование Министерства финансов.
В материале по ссылке Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.
По материалам:
Хмарочос
Жилая недвижимостьКвартираВПЛПереселенцы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems