В 5 городах Украины будет построено арендное жилье для переселенцев

Визуализация будущего квартала социального жилья в Кременчуге

Пять украинских городов отобрали для участия в экспериментальном проекте строительства социального жилья для переселенцев: Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

Об этом пишет «Небоскреб».

Построенное муниципальное арендное жилье будет находиться в собственности общин, не подлежит приватизации или перепродаже.

Его будут сдавать переселенцам, ветеранам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, работникам социальной и критической инфраструктуры по арендной плате ниже рыночной.

Жилье должно быть полностью меблировано и обустроено бытовой техникой.

Проект в пилотных общинах рассчитан на два года. Его финансируют Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия.

Общий объем финансирования пилота составляет 100 миллионов евро (кредит и грант 50/50).

Кредит предоставляется сроком 30 лет с десятилетним льготным периодом. Для удешевления будут использоваться проекты повторного применения.

Как отбирали

Заявки подали 25 общин, среди которых было семь областных центров: Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава. Среди заявителей было немало общин, которые приняли большое количество переселенцев, а также из регионов, пострадавших в результате боевых действий или оккупации.

Их отбирали на основе 16 критериев по трем ключевым блокам:

Техническая готовность и земельные вопросы. Предпочтение отдавали общинам с уже подготовленным земельным участком площадью более одного гектара с соответствующим целевым назначением, а также с актуальным Генеральным планом или комплексным планом пространственного развития, не требующим изменений для начала строительства.

Предпочтение отдавали общинам с уже подготовленным земельным участком площадью более одного гектара с соответствующим целевым назначением, а также с актуальным Генеральным планом или комплексным планом пространственного развития, не требующим изменений для начала строительства. «Правило 500 метров» — инфраструктурная доступность. Земельный участок должен был располагаться в радиусе до 500 метров от школ, детсадов, больниц, остановок общественного транспорта, ЦПАУв. Отдельно оценивали близость инженерных сетей: расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения.

Земельный участок должен был располагаться в радиусе до 500 метров от школ, детсадов, больниц, остановок общественного транспорта, ЦПАУв. Отдельно оценивали близость инженерных сетей: расстояние до точек подключения электро-, водо- и газоснабжения. Финансовая способность и демографическая потребность. В идеале община должна обеспечить не менее 10% стоимости строительства за счет местного бюджета или привлеченных донорских и грантовых средств. Приоритет также получили общины, где количество переселенцев и других вышеперечисленных категорий превышает 5% населения.

На втором этапе общины презентовали собственные концепции строительства, а члены комиссии выезжали на места, чтобы проверить данные.

Кременчуг

В пятерку отобрали Кременчуг. Как утверждает городской совет, они представили самый масштабный проект среди всех участников.

Речь идет о строительстве 29 девятиэтажных жилых домов на 1024 квартиры.

Николаев

В Николаевском городском совете уверяют , что именно их концепцию комиссия признала одной из наиболее подготовленных и перспективных.

Проект предусматривает строительство двух 10-этажных домов примерно на 300 квартир. Город разрабатывает арендную модель, которая будет учитывать доходы отдельных жителей.

Концепция также включает в себя коммерческую составляющую, которая обеспечит стабильное содержание жилищного фонда.

Житомир

Житомирский горсовет сообщает , что по этому проекту планирует построить 9-этажный комплекс на 216 квартир. Город будет самостоятельно регулировать арендную плату, делая ее доступной для социально уязвимых групп.

Проекты должны пройти согласование Министерства финансов.

Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году.

