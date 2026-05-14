Аренда жилья: какие ошибки могут закончиться выселением Сегодня 08:00 — Недвижимость

Причиной выселения из арендованной квартиры могут стать не только долги, но и нарушение правил проживания или устные договоренности без договора.

Часто проблемы возникают из-за деталей, о которых арендаторы не предупреждают владельца заранее, сообщают Новости.LIVE.

Это может быть проживание других людей в квартире, домашних животных или использование жилья не по назначению. Если такие условия прописаны в договоре, собственник вправе потребовать его расторжения.

Гражданский кодекс Украины обязывает арендатора использовать квартиру только для проживания и заботиться о ее сохранении. Если жилье превращается в офис, склад или место для громких вечеринок, владелец может обратиться в суд.

Из-за чего выселяют

Чаще всего арендаторов выселяют из-за:

систематической неуплаты аренды;

постоянного шума и конфликтов с соседями;

порчи мебели или техники;

ремонта или замены замков без разрешения владельца.

Больше всего рискуют арендаторы, которые снимают жилье без письменного договора. В такой ситуации гораздо труднее доказать условия оплаты, сроки проживания или другие договоренности между сторонами. В то же время владелец не имеет права самостоятельно сменить замки или выставить вещи квартирантов на улицу, ведь законное выселение происходит через суд.

Важно хранить все подтверждения оплаты — банковские переводы, квитанции, переписки или расписки. В случае конфликта они могут помочь доказать договоренности между владельцем и арендатором.

Кто отвечает за ремонт в съемной квартире

Сломанная бытовая техника тоже часто становится причиной споров во время аренды жилья. Особенно, когда владелец квартиры и квартирант по-разному оценивают причину неисправности.

Мелкие неисправности обычно устраняет арендатор, ведь именно он каждый день пользуется квартирой и бытовыми приборами. Если в квартире возникают серьезные проблемы с трубами или электропроводкой, оплачивать ремонт приходится владельцу жилья.

До этого Finance.ua отмечал о состоянии рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. Закарпатская область официально стала самым дорогим регионом для арендаторов, сместив Киев на вторую позицию.

В апреле наибольший рост предложений в сегменте аренды наблюдался в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+17%) и Хмельницкой (+17%) областях.

Несмотря на общий тренд, в некоторых регионах цены за год упали. Наибольшее падение зафиксировано в Сумской (-27%), Черниговской (-25%) и Житомирской (-13%) областях. Харьковская область оказалась единственным регионом, где стоимость аренды за год осталась прежней.

