Сколько стоит квадратный метр в новостройках Украины (инфографика) Сегодня 13:02 — Недвижимость

В марте по сравнению с февралем цены на новостройки снизились в столице и ряде западных областей, в то время как в центральных регионах зафиксирован рост.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria

В марте 2026 года продолжали работать 84% отделов продаж новостроек в Украине. В течение первого месяца весны в эксплуатацию ввели 6 новых домов на 11 секций в целом: 6 секций — во Львовской, и 5 — в Киевской области.

Цены

Стоимость за квадратный метр в новостройках интенсивно менялась в течение марта.

Наибольший рост цены зафиксирован в Кировоградской области — +3,5% по сравнению с февралем, что вывело ее на вторую позицию по средней цене. А в Закарпатской области произошло наибольшее падение цены квадратного метра — на 7,5%.

Столица

Столица традиционно удерживает лидерство по стоимости первичной недвижимости, однако в марте зафиксировано снижение цены на 2,3%. Средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет $1393. В то же время в Киевской области наблюдается противоположная тенденция — рост на 1,3%, до уровня $906.

Самые дорогие новостройки сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2669, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $888/м².

Инфографика: Dim.ria

Западные регионы

Самое существенное падение стоимости произошло в Закарпатье — минус 7,5% ($1 125 за м²). Также цены несколько снизились на Львовщине (-0,8%, $1183), Тернопольщине (-0,9%, $784) и Хмельнитчине (-1,7%, $760).

Инфографика: Dim.ria

Рост в этом регионе зафиксирован в Ровенской и Черновицкой областях — обе прибавили по 2,5%, достигнув отметок в $965 и $1 018 соответственно. На Волыни цены выросли на 1,7% ($933).

Стоимость «квадрата» в центре, на юге и востоке

Наибольший рост показала Кировоградская область — плюс 3,5% ($1 203). В Полтавской области цены выросли на 0,9% ($793), тогда как в Винницкой, Черкасской и Днепропетровской областях зафиксировано незначительное снижение в пределах 0,4−0,5%.

Ситуация на юге и востоке:

Одесская область: снижение на 3% ($937);

Запорожская область: снижение на 3,7% ($530, самая низкая цена среди регионов с имеющимися данными);

Харьковская область: снижение на 1,2% ($815);

Николаевская область: снижение на 0,4% ($669).

Спрос

Спрос на новое жилье среди украинцев в марте рос практически по всей стране. Наиболее заметный рост — в Днепропетровской (+25%), Черниговской (+22%) и Черкасской (+21%) областях.

Спад спроса наблюдался в Львовской (-7%), Черновицкой (-0,8%) и Запорожской (-0,3%) областях.

Инфографика: Dim.ria

