Сколько стоит квадратный метр в новостройках Украины (инфографика)

В марте по сравнению с февралем цены на новостройки снизились в столице и ряде западных областей, в то время как в центральных регионах зафиксирован рост.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.
В марте 2026 года продолжали работать 84% отделов продаж новостроек в Украине. В течение первого месяца весны в эксплуатацию ввели 6 новых домов на 11 секций в целом: 6 секций — во Львовской, и 5 — в Киевской области.

Цены

Стоимость за квадратный метр в новостройках интенсивно менялась в течение марта.
Наибольший рост цены зафиксирован в Кировоградской области — +3,5% по сравнению с февралем, что вывело ее на вторую позицию по средней цене. А в Закарпатской области произошло наибольшее падение цены квадратного метра — на 7,5%.

Столица

Столица традиционно удерживает лидерство по стоимости первичной недвижимости, однако в марте зафиксировано снижение цены на 2,3%. Средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет $1393. В то же время в Киевской области наблюдается противоположная тенденция — рост на 1,3%, до уровня $906.
Самые дорогие новостройки сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2669, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $888/м².
Самые дорогие новостройки сосредоточены в Печерском районе, Инфографика: Dim.ria

Западные регионы

Самое существенное падение стоимости произошло в Закарпатье — минус 7,5% ($1 125 за м²). Также цены несколько снизились на Львовщине (-0,8%, $1183), Тернопольщине (-0,9%, $784) и Хмельнитчине (-1,7%, $760).
Столица традиционно удерживает лидерство по стоимости первичной недвижимости, Инфографика: Dim.ria
Рост в этом регионе зафиксирован в Ровенской и Черновицкой областях — обе прибавили по 2,5%, достигнув отметок в $965 и $1 018 соответственно. На Волыни цены выросли на 1,7% ($933).

Стоимость «квадрата» в центре, на юге и востоке

Наибольший рост показала Кировоградская область — плюс 3,5% ($1 203). В Полтавской области цены выросли на 0,9% ($793), тогда как в Винницкой, Черкасской и Днепропетровской областях зафиксировано незначительное снижение в пределах 0,4−0,5%.
Ситуация на юге и востоке:
  • Одесская область: снижение на 3% ($937);
  • Запорожская область: снижение на 3,7% ($530, самая низкая цена среди регионов с имеющимися данными);
  • Харьковская область: снижение на 1,2% ($815);
  • Николаевская область: снижение на 0,4% ($669).

Спрос

Спрос на новое жилье среди украинцев в марте рос практически по всей стране. Наиболее заметный рост — в Днепропетровской (+25%), Черниговской (+22%) и Черкасской (+21%) областях.
Спад спроса наблюдался в Львовской (-7%), Черновицкой (-0,8%) и Запорожской (-0,3%) областях.
Спрос на новое жилье среди украинцев в марте рос практически по всей стране
Спрос на новое жилье среди украинцев в марте рос практически по всей стране, Инфографика: Dim.ria
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьНовостройки
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
