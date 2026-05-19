Как война изменила строительную карту Украины: каковы тенденции Сегодня 08:00 — Недвижимость

Как война изменила строительную карту Украины: каковы тенденции

Данные за 2021−2024 годы показывают, что строительство жилых домов после резкого падения стало возобновляться, но уже в другой пространственной логике.

Об этом говорится в исследовании YC.Market.

Жилищное строительство адаптируется к войне быстрее, чем нежилищное. Оно еще не вернулось к уровню 2021 года, но уже демонстрирует новые точки прироста. Люди меняют место жительства, бизнес релоцируется, общины в более безопасных регионах получают дополнительный спрос. Поэтому часть жилых квадратных метров смещается в западные и центральные области.

Рынок меняет формат жилья. Рост доли одноквартирных домов показывает спрос на автономность, более низкую плотность и больше гибкость жилых решений. Это связано не только с экономикой, но и с чувством безопасности.

Часть новых квадратных метров смещается в западные и центральные регионы, в то время как крупные деловые центры сохраняют концентрацию компаний с основным видом экономической деятельности.

Жилищное строительство

В 2021 году в Украине приняли в эксплуатацию 11,4 млн. м² жилья. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, показатель снизился до 7,1 млн м².

В 2023 году он почти не изменился — 7,4 млн м², а в 2024 году вырос до 9,8 млн м². Региональная детализация показывает, что возобновление строительства жилых домов происходит неравномерно.

В 2024 году пять областей превысили свой уровень 2021 года по площади принятых в эксплуатацию жилых домов: Винницкая, Ровенская, Волынская, Ивано-Франковская и Полтавская. Их суммарный объем вырос с 1,6 млн. м² в 2021 году до 2,2 млн. м² в 2024-м. Этот тренд следует читать не как простое перемещение строительства на запад, а как смещение к территориям с более низкими рисками безопасности, более устойчивым локальным спросом и вероятной лучшей прогнозируемостью приватных решений.

На противоположном полюсе — регионы, где риски безопасности и, как следствие, инвестиционная неопределенность сильнее сдерживают строительство. Харьковская область в 2024 году имела всего 29% от уровня 2021-го по принятым в эксплуатацию жилым домам, Сумской — 46,2%, Одесской — 55,9%. Киев как город тоже не вернулся к довоенному уровню, хотя остается одним из самых больших рынков в абсолютных значениях.

Отдельно стоит смотреть на Киевскую агломерацию. Киевская область в 2024 году почти возобновила показатель 2021 года, тогда как столица осталась заметно ниже — это может свидетельствовать об усилении роли пригородов, частной застройки и менее плотных жилых форматов. После 2022 года жилой дом все чаще воспринимается не только как недвижимость, но и как элемент безопасности, автономности и жизненной стойкости.

Индивидуальное жилье

Изменилась не только география строительства жилых домов, но и их тип. В 2021 году в Украине доминировали жилые дома с двумя и более квартирами. Их доля составила 61,7% от общей площади принятых в эксплуатацию жилых домов. В 2024 году этот сегмент снизился до 49%.

Данные показывают перелом в структуре рынка — в 2024 году одноквартирные жилые дома впервые стали большим сегментом по площади принятия в эксплуатацию, чем жилые дома с двумя и более квартирами. Зато доля одноквартирных домов выросла с 38% до 51%. Это довольно показательный момент: индивидуальное жилье стало большим сегментом по площади принятия в эксплуатацию, чем многоквартирное.

Читайте также Как оформить право собственности на квартиру в новостройке

Этот сдвиг имеет логику военного времени — крупные многоквартирные проекты требуют более длительного цикла возведения, более значительного финансирования, стабильного спроса и уверенности инвестора — в условиях войны эти предусловия ослабли. Индивидуальное жилье (одноквартирные жилые дома) лучше отвечает спросу на автономность, низкую плотность проживания, возможность переезда за пределы больших городов и больше контроля жилого пространства.

Нежилищное строительство

В 2021 году в Украине приняли в эксплуатацию 4,9 млн. м² нежилых зданий. В 2024 году — 2,7 млн ​​м², то есть 54,4% от довоенного уровня. Как и в жилищном сегменте, сравнение охватывает 2021−2024 годы — период, для которого доступен полный сопоставимый массив годовой статистики из Статистического ежегодника Украины. Средний показатель за 2022−2024 годы составляет 50,7% от уровня 2021 года. Региональная таблица показывает, что спад в строительстве нежилых построек был не только глубже, чем в строительстве жилых домов, но и значительно более неравномерным.

Читайте также В 5 городах Украины будет построено арендное жилье для переселенцев

Глубокое проседание наблюдаем в Харьковской области и Киеве. Харьковщина имеет очевидный фактор безопасности. Киевский случай другой: столица остается крупнейшим центром концентрации компаний с основным видом экономической деятельности 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий» в выборке YC. Market, но принятие в эксплуатацию площадей нежилых зданий в 2024 году было резко ниже уровня 2021-го — это один из самых показательных разрывов между корпоративной базой и фактическим принятием в эксплуатацию новых площадей.

Концентрация в городах

Городской срез еще более четко показывает централизацию строительного бизнеса. Топ-12 городов по количеству зарегистрированных изучаемых компаний охватывает 3582 компании, то есть почти 60% всей выборки.

Крупнейший центр — Киев с 1633 компаниями.

После Киева крупнейшими городскими центрами в выборке являются Днепр, Львов, Харьков и Одесса. Вместе с Киевом они концентрируют 2813 компаний или почти 47% всей выборки.

Читайте также Аренда жилья: какие ошибки могут закончиться выселением

Еще один показательный момент — концентрация компаний внутри отдельных областей. В Запорожской, Харьковской и Одесской областях большинство изучаемых компаний сосредоточено в областных центрах. Это создает сильные городские ядра, но в то же время делает региональную строительную базу более чувствительной к рискам, которые приходятся именно на эти города.

Ранее Finance.ua писал , как оформить право собственности на квартиру в новостройке.

До этого Finance.ua отмечал, что на начало 2026 года около 4,6 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Но, несмотря на сложные обстоятельства, могут рассчитывать на финансовую поддержку как от государства, так и благотворительных организаций и волонтеров.

Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Данный материал создан в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов — читайте здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.