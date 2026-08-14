В приложении «Армия+» произошел сбой Сегодня 10:07 — Личные финансы

В популярном приложении для военнослужащих «Армия+» возникли технические неполадки со входом в аккаунт.

Об этом сообщает в заявлении Министерство обороны.

В Министерстве обороны подтвердили технический сбой в работе приложения «Армия+». Через него часть пользователей сталкивается с трудностями при входе в личный кабинет.

«В настоящее время в приложении могут возникать ошибки во время авторизации. Наши специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы», — говорится в заявлении ведомства.

«Армия+» создали для того, чтобы освободить военнослужащих от бумажной волокиты. Через приложение бойцы могут подавать рапорты, не тратя время на личное согласование с командованием.

Всего в приложении доступно до 11 видов электронных рапортов — в частности на отпуск, помощь и различные виды направлений.

Каждый такой рапорт имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный документ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.