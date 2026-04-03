0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Сколько украинцев готовы платить за сервисы ИИ — результаты опроса

Технологии&Авто
476
ChatGPT и Gemini лидируют среди ШИ-сервисов в Украине
Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев, интегрировав в рабочие процессы, обучение и поиск информации. В то же время, всего 6% используют платную версию инструментов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

ИИ-сервисами чаще пользуется младшая аудитория

Согласно исследованию, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта постоянно или время от времени.
При этом уровень вовлеченности существенно зависит от возраста респондентов: среди самой молодой аудитории этот показатель достигает 60%, тогда как в старших возрастах — всего 18%.
Наиболее узнаваемыми и используемыми сервисами остаются ChatGPT и Gemini, которые с большим отрывом опережают конкурентов.
Наиболее используемым сервисом остается ChatGPT
Относительно взаимодействия с чат-ботами и ИИ-помощниками, которыми пользуются бизнесы для общения с клиентами, такой опыт имеют 72% респондентов. Половина из них относится к такому взаимодействию положительно. Треть не одобряет этого, предпочитая живое общение.
Здесь тоже есть прямая корреляция с возрастом — положительного и нейтрального отношения больше среди представителей младших возрастов.
В целом свой последний опыт взаимодействия с ИИ в сервисной среде положительно оценивают 67% респондентов, а среди аудитории 25−34 лет этот показатель достигает 85%.

Готовы ли пользователи платить за подписки

Подавляющее большинство пользователей не готовы платить за подписки на ИИ-сервисы. 79% респондентов пользуются бесплатными версиями, в то время как только 6% имеют платные инструменты. Еще 8% имели опыт платного использования, но отказались от него.
ИИ доверяют простые вопросы

Наиболее полезным искусственный интеллект считают в простых и рутинных задачах: получение быстрых ответов, отслеживание заказов или статуса услуг, помощь с выбором товаров или решение технических вопросов.
В то же время в сложных и чувствительных ситуациях уровень доверия значительно ниже. Речь идет о финансовых операциях, работе с персональными данными, подаче жалоб или решении нестандартных проблем.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что более 93% украинских бизнесов уже применяют ИИ в своей деятельности, тогда как всего 1,9% компаний не пользуются этой технологией и не планируют делать этого в дальнейшем. 62% бизнесов отмечают, что ИИ оказало положительное влияние на производительность и экономические показатели, хотя 31,4% опрашиваемых говорят, что результат был лишь умеренным, тогда как о значительном эффекте сообщили 17,9%.
По материалам:
Finance.ua
ИИ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems