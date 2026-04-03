Сколько украинцев готовы платить за сервисы ИИ — результаты опроса 03.04.2026, 18:10 — Технологии&Авто

ChatGPT и Gemini лидируют среди ШИ-сервисов в Украине

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев, интегрировав в рабочие процессы, обучение и поиск информации. В то же время, всего 6% используют платную версию инструментов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

ИИ-сервисами чаще пользуется младшая аудитория

Согласно исследованию, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта постоянно или время от времени.

При этом уровень вовлеченности существенно зависит от возраста респондентов: среди самой молодой аудитории этот показатель достигает 60%, тогда как в старших возрастах — всего 18%.

Наиболее узнаваемыми и используемыми сервисами остаются ChatGPT и Gemini, которые с большим отрывом опережают конкурентов.

Относительно взаимодействия с чат-ботами и ИИ-помощниками, которыми пользуются бизнесы для общения с клиентами, такой опыт имеют 72% респондентов. Половина из них относится к такому взаимодействию положительно. Треть не одобряет этого, предпочитая живое общение.

Здесь тоже есть прямая корреляция с возрастом — положительного и нейтрального отношения больше среди представителей младших возрастов.

В целом свой последний опыт взаимодействия с ИИ в сервисной среде положительно оценивают 67% респондентов, а среди аудитории 25−34 лет этот показатель достигает 85%.

Готовы ли пользователи платить за подписки

Подавляющее большинство пользователей не готовы платить за подписки на ИИ-сервисы. 79% респондентов пользуются бесплатными версиями, в то время как только 6% имеют платные инструменты. Еще 8% имели опыт платного использования, но отказались от него.

ИИ доверяют простые вопросы

Наиболее полезным искусственный интеллект считают в простых и рутинных задачах: получение быстрых ответов, отслеживание заказов или статуса услуг, помощь с выбором товаров или решение технических вопросов.

В то же время в сложных и чувствительных ситуациях уровень доверия значительно ниже. Речь идет о финансовых операциях, работе с персональными данными, подаче жалоб или решении нестандартных проблем.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что более 93% украинских бизнесов уже применяют ИИ в своей деятельности, тогда как всего 1,9% компаний не пользуются этой технологией и не планируют делать этого в дальнейшем. 62% бизнесов отмечают, что ИИ оказало положительное влияние на производительность и экономические показатели, хотя 31,4% опрашиваемых говорят, что результат был лишь умеренным, тогда как о значительном эффекте сообщили 17,9%.

