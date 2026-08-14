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Деньги уже не главный фактор — что удерживает украинцев на работе

Личные финансы
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Работа в офисе
Работа в офисе
Дефицит кадров остается одной из главных проблем украинского бизнеса, поэтому работодателям важно не только находить специалистов, но и удерживать их. При этом самой высокой зарплаты все чаще недостаточно — работники обращают внимание на гибкость, атмосферу в коллективе и стиль управления.
Аналитики Grc.ua в рамках проекта «Барометр рынка труда» исследовали, как изменялись доходы работников, и факторы, влияющие на их решение оставаться в компании.

Большинство компаний повышали зарплаты

В 2025 году 79% работодателей увеличили базовые зарплаты. Из них 51% повысили оклады на 11−20%, 22% - менее чем на 10%, а 6% - на 21−30%.
Еще 19% компаний оставили зарплаты без изменений, а сокращение доходов зафиксировали только у 2% работодателей.
В то же время, бонусы и премии меняли значительно реже. 71% компаний не пересматривали их размер, в то время как 22% увеличили выплаты, преимущественно на 11−20%. Еще 6% работодателей сократили переменную часть дохода.
Таким образом, повышение зарплаты постепенно становится базовым условием для удержания специалистов, но не является единственным фактором их лояльности.

Гибкость и атмосфера важнее корпоративных бонусов

Среди главных факторов, помогающих удерживать работников, в 2025 году были:
  • отдаленная работа и гибкий график — их назвали приоритетными по 35% опрошенных. В 2023 году эти показатели составляли соответственно 32,9% и 30,6%;
  • далее в списке — дружеская атмосфера в коллективе, которую назвали важной 34% респондентов;
  • также возросла роль непосредственного руководителя. Важность хороших отношений с ним поднялась с 23,4% в 2023 году до 30% в 2025 году;
  • доля тех, кто считает важными общие ценности команды, выросла с 14,2% до 19%;
  • еще 25% респондентов назвали важными безопасные и комфортные условия труда;
  • а 18% - интересные проекты и возможность самостоятельно их реализовывать.
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Психолог и корпоративы не стали главными мотиваторами

По словам генерального директора Grc.ua Марины Маковой, в 2026 году из-за длительного стресса для работников все более важными становятся предсказуемость и психологическая безопасность на работе.
В то же время, классические корпоративные бонусы имеют значительно меньший вес. Подарки и корпоративные мероприятия важны назвали только по 3% респондентов, питание за счет работодателя — 4%, а заботу о здоровье из-за спорта или психологической поддержки — 5%.
Медицинское страхование и организованный транспорт для работы назвали важными по 12% опрошенных.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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