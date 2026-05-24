Сколько будет стоить выпускной в 2026 году (инфографика)

Подготовка к прощанию со школой в 2026 году продолжает дорожать. Однако родители и выпускники отказываются от больших расходов на празднование, предпочитая долгосрочные воспоминания и практичность.

Об этом говорится в исследовании «Выпускные 2026: поисковые тренды и математика праздника» от Emporium.

Сколько стоит выпускной в 2026 году

Средняя стоимость подготовки к выпускному в 2026 году составляет около 34 300 грн. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 27 350 грн. Таким образом, за год сумма расходов на празднование выросла примерно на 25,4%.

Больше всего за год подорожали:

макияж и прическа — на 37,5%;

аренда залов — примерно на 30,8%;

аксессуары — на 28%;

обувь — на 26,7%;

платья — на 25%.

Аналитики объясняют это инфляцией, ростом стоимости аренды и профессиональной косметики, а также удорожанием логистики.

Стоимость выпускного по регионам

Дороже всего празднование выпускного обойдется в Киеве и Львове. В этих городах средний бюджет на одного человека составляет 28−35 тыс. грн из-за высоких цен на банкетные залы, услуги beauty-сферы и организацию мероприятий.

В областных центрах (Полтава, Житомир, Винница и т. п. ) расходы оценивают в 18−24 тыс. грн, где наибольшую часть бюджета занимают банкет и аренда авто.

В прифронтовых городах (Харьков, Запорожье, Днепр) празднование стоит около 15−19 тыс. грн. Расходы ниже из-за «быстрых форматов празднования». Часто родители арендуют компактные помещения с укрытием вместо привычных банкетных залов.

Самые бюджетные варианты — в небольших городах и селах из-за более низких цен на услуги и больше возможностей для празднования на открытых площадках. В среднем бюджет на одного человека составляет 9−13 тыс. грн.

Новые форматы празднования

Исследование показывает, что выпускные постепенно уходят от демонстративной роскоши и становятся более эмоциональными и содержательными. Вместо громких торжеств выпускники направляют средства на благотворительность или помощь военным.

Среди трендов 2026 года:

weekend-trip вместо классического банкета;

онлайн-квесты для выпускников, находящихся в разных странах;

благотворительные мероприятия со сборами на ВСУ;

символические подарки школам вместо дорогих презентов учителям.

