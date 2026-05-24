Сколько будет стоить выпускной в 2026 году (инфографика)

Подготовка к прощанию со школой в 2026 году продолжает дорожать. Однако родители и выпускники отказываются от больших расходов на празднование, предпочитая долгосрочные воспоминания и практичность.
Об этом говорится в исследовании «Выпускные 2026: поисковые тренды и математика праздника» от Emporium.
Сколько стоит выпускной в 2026 году
Средняя стоимость подготовки к выпускному в 2026 году составляет около 34 300 грн. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 27 350 грн. Таким образом, за год сумма расходов на празднование выросла примерно на 25,4%.
Больше всего за год подорожали:
макияж и прическа — на 37,5%;
аренда залов — примерно на 30,8%;
аксессуары — на 28%;
обувь — на 26,7%;
платья — на 25%.
Аналитики объясняют это инфляцией, ростом стоимости аренды и профессиональной косметики, а также удорожанием логистики.
Стоимость выпускного по регионам
Дороже всего празднование выпускного обойдется в Киеве и Львове. В этих городах средний бюджет на одного человека составляет 28−35 тыс. грн из-за высоких цен на банкетные залы, услуги beauty-сферы и организацию мероприятий.
В областных центрах (Полтава, Житомир, Винница и т. п.) расходы оценивают в 18−24 тыс. грн, где наибольшую часть бюджета занимают банкет и аренда авто.
В прифронтовых городах (Харьков, Запорожье, Днепр) празднование стоит около 15−19 тыс. грн. Расходы ниже из-за «быстрых форматов празднования». Часто родители арендуют компактные помещения с укрытием вместо привычных банкетных залов.
Самые бюджетные варианты — в небольших городах и селах из-за более низких цен на услуги и больше возможностей для празднования на открытых площадках. В среднем бюджет на одного человека составляет 9−13 тыс. грн.
Новые форматы празднования
Исследование показывает, что выпускные постепенно уходят от демонстративной роскоши и становятся более эмоциональными и содержательными. Вместо громких торжеств выпускники направляют средства на благотворительность или помощь военным.
Среди трендов 2026 года:
weekend-trip вместо классического банкета;
онлайн-квесты для выпускников, находящихся в разных странах;
благотворительные мероприятия со сборами на ВСУ;
символические подарки школам вместо дорогих презентов учителям.