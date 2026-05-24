0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько будет стоить выпускной в 2026 году (инфографика)

Личные финансы
4
34 300 грн – средняя стоимость выпускного в 2026 году
34 300 грн – средняя стоимость выпускного в 2026 году, Фото: magnific
Подготовка к прощанию со школой в 2026 году продолжает дорожать. Однако родители и выпускники отказываются от больших расходов на празднование, предпочитая долгосрочные воспоминания и практичность.
Об этом говорится в исследовании «Выпускные 2026: поисковые тренды и математика праздника» от Emporium.

Сколько стоит выпускной в 2026 году

Средняя стоимость подготовки к выпускному в 2026 году составляет около 34 300 грн. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 27 350 грн. Таким образом, за год сумма расходов на празднование выросла примерно на 25,4%.
Больше всего за год подорожали:
  • макияж и прическа — на 37,5%;
  • аренда залов — примерно на 30,8%;
  • аксессуары — на 28%;
  • обувь — на 26,7%;
  • платья — на 25%.
Аналитики объясняют это инфляцией, ростом стоимости аренды и профессиональной косметики, а также удорожанием логистики.
Сколько стоит школьный выпускной в 2026 году
Сколько стоит школьный выпускной в 2026 году, Инфографика: Emporium

Стоимость выпускного по регионам

Дороже всего празднование выпускного обойдется в Киеве и Львове. В этих городах средний бюджет на одного человека составляет 28−35 тыс. грн из-за высоких цен на банкетные залы, услуги beauty-сферы и организацию мероприятий.
В областных центрах (Полтава, Житомир, Винница и т. п.) расходы оценивают в 18−24 тыс. грн, где наибольшую часть бюджета занимают банкет и аренда авто.
Место для вашей рекламы
В прифронтовых городах (Харьков, Запорожье, Днепр) празднование стоит около 15−19 тыс. грн. Расходы ниже из-за «быстрых форматов празднования». Часто родители арендуют компактные помещения с укрытием вместо привычных банкетных залов.
Самые бюджетные варианты — в небольших городах и селах из-за более низких цен на услуги и больше возможностей для празднования на открытых площадках. В среднем бюджет на одного человека составляет 9−13 тыс. грн.
Стоимость выпускного по регионам
Стоимость выпускного по регионам, Ифнографика: Emporium

Новые форматы празднования

Исследование показывает, что выпускные постепенно уходят от демонстративной роскоши и становятся более эмоциональными и содержательными. Вместо громких торжеств выпускники направляют средства на благотворительность или помощь военным.
Среди трендов 2026 года:
  • weekend-trip вместо классического банкета;
  • онлайн-квесты для выпускников, находящихся в разных странах;
  • благотворительные мероприятия со сборами на ВСУ;
  • символические подарки школам вместо дорогих презентов учителям.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems