Що треба для безкоштовного відновлення водійських документів

Українці, які постраждали від російських обстрілів, можуть безоплатно відновити посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Послуга доступна офлайн та онлайн. Ділимось алгоритмом дій, як це зробити.

Де відновити посвідчення

Як зазначають у ГСЦ МВС, відновити документи можна кількома зручними способами:
  • в сервісному центрі МВС
  • в мобільному сервісному центрі МВС
  • онлайн у Кабінеті водія.

Алгоритм дій відновлення документів офлайн

Спершу необхідно звернутися до органів досудового розслідування: поліції, СБУ, щоб отримати документи, які підтверджують факт злочину та статус потерпілої особи в межах кримінального провадження.
Далі потерпіла особа повинна:
  1. Особисто подати заяву про втрату посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до мобільного або сервісного центру МВС;
  2. Звернутись в мобільний або територіальний сервісний центр МВС та надати підтверджуючі документи, видані органом досудового розслідування (документ про визнання потерпілим);
  3. Отримати відновлене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу безоплатно в сервісному центрі МВС або в мобільному сервісному центрі МВС.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ України підготувало зміни до процедури отримання водійських посвідчень. Нововведення стосуються як іноземців, так і загальної системи ідентифікації кандидатів.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
