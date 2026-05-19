Що треба для безкоштовного відновлення водійських документів
Де відновити посвідчення
- в сервісному центрі МВС
- в мобільному сервісному центрі МВС
- онлайн у Кабінеті водія.
Алгоритм дій відновлення документів офлайн
- Особисто подати заяву про втрату посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до мобільного або сервісного центру МВС;
- Звернутись в мобільний або територіальний сервісний центр МВС та надати підтверджуючі документи, видані органом досудового розслідування (документ про визнання потерпілим);
- Отримати відновлене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу безоплатно в сервісному центрі МВС або в мобільному сервісному центрі МВС.
Скільки коштує житло у Вінниці — ціни на квартири та будинки
Скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років? — експерти порахували
Попит на землю переважає її пропозицію — експерти
Дізнатися про обмеження на виїзд за кордон можна самостійно: ДПСУ запустила новий сервіс
У Києві проїздний квиток може стати дорожчим, ніж у Відні та Будапешті, — експерт
Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)