Могут ли забронированные выехать за границу на отдых

Забронированные работники критических предприятий могут выезжать из страны не только в командировку, но и в отпуск.
Об этом сказала адвокат АО «EvrikaLaw» Ольга Брус в комментарии Новости.LIVE.
Ранее забронированным разрешали выезжать из Украины только в командировку. Однако теперь, как показывает практика, такие лица могут выезжать за границу в отпуск.
Выехать за границу можно, если человек не нарушает закон о мобилизации и у него есть все необходимые документы, такие как:
- заграничный биометрический паспорт;
- приказ о командировке или отпуске;
- военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении Резерв+);
- подтверждение бронирования (выписка из реестра «Оберег»).
Кроме того, бронирование должно действовать на все время поездки. Его статус проверяют в реестре «Оберег». Приказ о командировке или отпуске обязателен. Цель поездки должна совпадать с документами.
Кто еще из мужчин может выехать
- Молодежь (мужчины 18−22 лет): с августа 2025 года они могут выезжать за границу без ограничений, если у них есть загранпаспорт и военно-учетный документ.
- Мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне: нужны документы о родстве, подтверждение гибели или исчезновения и отметка об отсрочке в военно-учетном документе.
- Мужчины с инвалидностью I — III групп: могут выехать при наличии справки МСЭК и других подтверждающих документов.
- Сопроводители людей с инвалидностью I — II групп: должны ехать вместе с такими лицами и иметь документы о родственных связях, уходе и отметке об отсрочке.
- Мужчины, сопровождающие детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями: нужны медицинские справки, документы о родственных связях и военно-учетный документ с VIN-кодом.
- Многодетные родители могут пересекать границу без детей, если имеют их свидетельства о рождении и нотариально заверенные копии.
- Родители, живущие отдельно от детей: должны предоставить решение суда об алиментах, справке об отсутствии долгов или других подтверждающих документах.
- Мужчины, снятые с воинского учета: могут выезжать при наличии всех других необходимых документов.
