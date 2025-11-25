«Репарационный кредит» для Украины стал еще более актуальным на фоне плана США, — Еврокомиссия Сегодня 09:44

Переговоры по «репарационному кредиту» для Украины за счет российских активов стали более актуальны на фоне инициативы США о завершении войны.

Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

Пиньо подчеркнула, что Евросоюз поддерживает конструктивный прогресс, достигнутый на переговорах по мирному плану между американскими и украинскими чиновниками. В то же время, она обратила внимание, что «впереди еще много работы».

По ее словам, три «красные линии» для ЕС остаются неизменными: границы не могут быть изменены силой, никаких ограничений для украинских вооруженных сил и возвращение всех украинских детей, похищенных россией.

Также она добавила, что «критически важно, чтобы агрессор, россия, платила за разрушения». Переговоры об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита» «становятся еще актуальнее», отметила Пиньо.

При этом, как уточнила глава пресс-службы Еврокомиссии, завтра, 25 ноября, ожидается онлайн-встреча «коалиции решительных».

«Репарационный кредит» для Украины

Напомним, идею о предоставлении Украине «репарационного кредита» предложила Еврокомиссия. Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, замороженных ЕС после начала полномасштабной войны в Украине.

Для того чтобы Украина получила такой «репарационный кредит», необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.

По состоянию на сегодняшний день инициативу блокирует Бельгия, страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов рф.

