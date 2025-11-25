7 ошибок, которых следует избегать при поиске первой работы Сегодня 09:39

Начало карьеры часто кажется сложным и запутанным процессом. Первый опыт трудоустройства — это время проб и ошибок, но знание типичных ловушек помогает двигаться увереннее.

Государственная служба занятости советует подготовиться к первому шагу в своей карьере и делится типичными ошибками при поиске работы, которых легко избежать.

1. Не думать о будущем трудоустройстве во время обучения в высшем учебном заведении/техникуме/школе

Многие выпускники впервые задумываются о будущем трудоустройстве только тогда, когда получают диплом об образовании. В то же время многие учебные заведения предлагают в рамках своего обучения практики на предприятиях для понимания особенностей будущей занятости. Кроме того, многие компании организуют ярмарки вакансий именно для студентов.

На таких ярмарках можно пообщаться с работодателями и узнать специфику работы по разным направлениям, условия труда и уровень заработной платы, что значительно облегчает будущий поиск работы.

2. Искать работу в крупнейшей и самой прибыльной корпорации на высокой должности

Стартовать всегда нужно с начала. Найти работу в крупной компании, занимающей серьезное место на рынке, да еще сразу на высокой должности — редкость для тех, кто только начинает свой карьерный путь. Попытайтесь начать искать работу с меньших компаний — для начинающего пройти собеседование там обычно значительно проще.

3. Платить за устройство на работу или работать неофициально

Две самые популярные в Украине мошеннические схемы при приеме на работу — взятие денег за трудоустройство и начало карьеры без официального оформления работника.

В первом случае молодым людям рассказывают, что они должны купить акции/товар/разрешение на работу, а после этого они пройдут какое-то обучение и будут трудоустроены. На практике после оплаты услуг злоумышленники просто перестают выходить на связь. При неофициальном трудоустройстве рано или поздно работодатель не заплатит за последний период работы и укажет на дверь. А поиск новой работы снова встанет перед вами, как первый.

4. В резюме указывать любые навыки, этого никто не проверяет

Когда соискатель пишет, что он хорошо владеет пакетом Microsoft, знает иностранные языки, умеет пользоваться продукцией компании Adobe, он часто не понимает, что работодатели это проверяют. Сейчас большинство компаний принимают новых работников на испытательный срок и все эти несоответствия обернутся против вас. Поэтому, чтобы на следующем собеседовании не объяснять, почему вас уволили после испытательного срока, не обманывайте в резюме.

5. Не проверять орфографию в резюме

Безответственный подход к трудоустройству не нравится работодателям. Независимо от того, на какую должность вы претендуете: торгового агента или инженера, вычитать собственное резюме — это обязательное условие для того, чтобы произвести хорошее впечатление.

6. Считать, что работодатели, которые дают практическую задачу — жулики, закрывающие свои потребности за счет соискателей работы

Почти все серьезные компании дают одну и ту же задачу для каждого соискателя работы на определенную вакансию. Такие поручения не имеют ничего общего с текущей работой и существуют только для того, чтобы проверить способность понимать и выполнять определенные рабочие задачи каждого претендента на вакантную должность. Никто не требует идеального результата, только показать, что у вас общее понимание.

7. Публиковать в соцсетях оскорбительные шутки

Чаще всего перед тем, как взять нового человека в компанию, сотрудники кадрового обеспечения проводят мониторинг его соцсетей. И по «смешным» мемам на страницах соцсетей они могут увидеть безграмотность, расизм, сексизм, эйджизм или ксенофобию. Поэтому при приеме на работу эксперты рекомендуют провести мониторинг своей публичности.

