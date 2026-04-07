В Украине люди будут работать до 70—90 лет (мнение демографа) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

В Украине будет фактически расти пенсионный возраст, ведь больше людей будут оставаться на рынке труда дольше.

Это связано как с демографическими изменениями, так и трансформацией экономики, где растет спрос на опыт и квалификацию.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью ЦЭС.

«Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может, до 90 — увидим», — отметила она.

По словам Либановой, скорее всего, в Украине не будут повышать пенсионный возраст.

«Можно это сделать, не повышая пенсионный возраст прямо. Можно повышать необходимый страховой стаж. И все. И оно будет то же», — сказала демограф, добавив, что этот процесс не будет идти принудительно.

Либанова подчеркнула, что украинцам следует готовиться к переменам уже сейчас, ведь процесс фактического повышения пенсионного возраста уже происходит. По ее словам, люди будут работать дольше не только из-за необходимости, но и из-за изменений на рынке труда, поскольку растет роль знаний и навыков, а не физического труда — в таких условиях старшие работники могут оставаться конкурентными.

«Надо готовиться к тому, что не де-юре, а де-факто люди будут работать дольше. Во-первых, хотят и могут. Изменяется экономическая структура экономики, меняются требования к рабочей силе, все большее значение приобретают квалификация, способность выполнять нефизические функции, и там как раз люди постарше могут себя находить», — добавила Либанова.

Как в ЕС

Она также обратила внимание на европейский опыт, где активно развивается так называемая «серебряная экономика», согласно которой предполагается привлечение людей старшего возраста к экономической активности.

По ее словам, проблема старения населения это не только украинская проблема, и страны Европы уже ищут способы привлечь как можно больше людей постарше к работе.

До этого Finance.ua писал , что демографическая структура Украины уже давно не соответствует классической пирамиде населения. Она характеризуется значительной долей старших возрастов и резким сокращением количества детей и молодежи.

Ситуацию осложняет высокая преждевременная смертность среди мужчин, еще больше усилившаяся во время полномасштабной войны.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский наметил основные вызовы демографической ситуации в Украине и возможные пути адаптации экономики к сокращению населения. По мнению эксперта, со временем Украина может столкнуться с резким дисбалансом, когда значительную часть населения будут составлять люди постарше, в том числе женщины.

