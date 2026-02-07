Как менялась демографическая ситуация в странах мира на протяжении 20 лет (инфографика) Сегодня 21:21

Демографическая ситуация в странах мира, Фото: freepik

Вопрос демографического кризиса сейчас самый актуальный для Украины. При этом в ряде стран мира в последние годы также наблюдается тенденция к спаду рождаемости и увеличению уровня смертности, в частности — в Китае, Германии и россии. В то же время, обратную тенденцию демонстрирует Индия, которая обогнала КНР по численности населения.

«Слово и дело» рассказывает , как менялась демографическая ситуация в США, Индии, Китае, Британии, Франции, Германии и россии в течение 20 лет.

В анализе рассмотрели наиболее влиятельные страны на политической арене, а также крупнейшие по количеству населения и площади.

Демографическая ситуация в странах мира, Інфографіка: "Слово і діло"

Демографическая ситуация в странах мира

Индия

По состоянию на начало 2026 года самое многочисленное население в мире — в Индии — 1,43 миллиарда человек. Страна обогнала предыдущего лидера Китай в 2023 году, в настоящее время в КНР проживает около 1,41 миллиарда человек.

По данным Our World in Data, в 2005 году в Индии за год рождалось 28,06 млн человек, в то время как умирало 9,03 млн.

Через десять лет, в 2015-м, похожая тенденция сохранилась: рождаемость составила 25,15 млн человек, смертность — 8,94 млн.

В 2025 году, по оценкам ООН, рождаемость в Индии также несколько снизилась, однако в соотношении с уровнем смертности так же оставалась на высоком уровне: 23,07 млн. против 9,72 млн. соответственно.

Китай

В Китае в 2005 году родилось 16,60 млн детей, в то время как умерли 8,21 млн человек.

За десять лет уровень рождаемости вырос до 17,52 млн (2015 год), однако вместе с ним несколько увеличилась и смертность — 9,52 млн умерших.

В 2022, 2023, 2024 и 2025 годах рождаемость в Китае пошла на убыль, достигнув отметки в 8,71 млн новорожденных в 2025 году. В то же время постепенно рос уровень смертности: с 11 млн человек до 11,72 умерших за прошлый год.

США

Что касается ситуации с рождаемостью в США, то за 20 лет в стране не фиксировали резких перепадов в ту или иную сторону. В 2005 году в Штатах родилось 4,06 млн детей, умерли — 2,47 млн ​​человек.

В 2015 показатели были следующие: родилось 3,98 млн, умерло — 2,71 млн. Приблизительно равномерными были рождаемость и смертность в США в 2024 и 2025 годах: 3,65 млн родилось и 3,05 умерли и 3,66 млн родились и 3,09

На днях президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts в рамках Big Beautiful Bill: каждый ребенок, рожденный в США с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит депозит в размере 1000 долларов на специальный налоговый инвестиционный счет.

россия

Самая большая по площади страна в мире россия, которая уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины, также столкнулась с проблемой спада рождаемости, который продолжается с 2016 года и по сей день.

Если в 2015 году в рф в год рождалось 1,93 млн детей, а умирало 1,87 млн ​​человек, то по оценкам ООН в 2025 году ситуация была следующей: родились 1,24 млн детей, а умерли — 1,87 млн ​​человек.

Стоит отметить, что рф уже четвертый год несет существенные потери в войне против Украины, однако официальную статистику власти в основном замалчивают.

Германия

Германия в течение 20 лет демонстрирует стабильную, но не совсем утешительную для страны тенденцию: за исследуемый период с 2005 по 2025 год уровень смертности в стране превышал рождаемость. В частности, в прошлом году в Германии родилось 0,71 млн детей, в то время как умерли — 1,04 млн человек.

Великобритания

В Великобритании с 2005 по 2019 год рождаемость значительно превышала смертность, но в 2020 году смертность была выше: 687 тыс. новорожденных и 691 тыс. умерших. Однако после этого тенденция продолжилась: с 2021-го по 2025-й рождалось больше людей, чем умирало.

Франция

Похожая, но еще более благоприятная демографическая картина во Франции: с 2005 по 2024 год уровень рождаемости значительно превышал уровень смертности. И только в 2025 году, по оценкам ООН, он сравнительно сравнялся: 634 тыс. родились и 626 тыс. умерли в течение года.

